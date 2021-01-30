Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı - Son Dakika

Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı

30.01.2021 13:32

Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilcileri görüntüleyen muhabirin dikkati hayat kurtardı Bolu'da, Gölcük Tabiat Parkı'na tatil için gelen bir çocuğun kızağıyla donmuş göle hızla ilerlediğini gören İHA muhabiri Faruk Çidem son...

Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı

Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilcileri görüntüleyen muhabirin dikkati hayat kurtardı

BOLU - Bolu'da, Gölcük Tabiat Parkı'na tatil için gelen bir çocuğun kızağıyla donmuş göle hızla ilerlediğini gören İHA muhabiri Faruk Çidem son anda çocuğu tutarak göle girmesini önledi.

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu sokağa çıkma yasakları öncesinde tatilcilerin akınına uğradı. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkına gelen tatilciler karın tadını doyasıya çıkardı. Hava sıcaklıklarının eksi 30 derecelere kadar düşmesiyle içerisinde bulunan gölün yüzeyinin tamamen buzla kaplandığı Gölcük Tabiat Parkı'na gelen çocuklar kızaklarıyla kayarak eğlendi.

Tehlikeyi son anda fark etti

Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilcilerin yürüyüş parkuru olarak kullandığı alandan göl kenarına kızağıyla kayan bir çocuk kayak için oluşturulan güzergahtan çıktı. Bu sırada tatilcileri görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Faruk Çidem, çocuğun kızakla birlikte hızla donmuş göle ilerlediğini fark etti. Görüntü almayı bırakan Çidem, ani bir hamleyle çocuğu göl kenarında tutarak son anda kurtardı. Çidem'in çocuğu göle girmekten kurtardığı o anlar, tabiat parkını havadan görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Utku Cihan tarafından anbean kaydedildi.

Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı
Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı
Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı
Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı, Faruk Çidem, Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda böyle kurtardı - Son Dakika


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