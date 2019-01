Kızak festivali renkli görüntülere sahne oldu-Festivalde 7'den 70'e herkes karın tadını çıkardı, doyasıya eğlendi.BİLECİK - BİLECİK Bilecik 'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli Köyü'nde bu yıl ilki düzenlenen kızak festivali yoğun ilgi gördü. Festivalde 7'den 70'e herkes karın tadını çıkardı, doyasıya eğlendi.Kandilli Köyü'nde düzenlenen kızak festivaline yüzlerce kişi katılırken, festival renkli görüntülere sahne oldu. Köyün üst tarafında yer alan tepeden aşağıya doğru kızaklarıyla kayan, her yaştan Bozüyüklü, unutulmaz bir gün yaşadı. Köy meydanında toplanan misafirlere sucuk ekmek ikram edilirken, konu ile ilgili olarak Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ; "Köy sakinlerini ve Bozüyük'ten yüzlerce insanı bir araya getiren bu fikri ortaya koyan ve bu festivalin düzenlenmesinde yoğun gayret gösteren Ahmet Devlez'e teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkes için unutulmaz bir gün oldu" dedi.Kendisi de Kandilli Köyü'nden olan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 'ın da yer aldığı festivalde her yaştan katılımcı kızakları ile doyasıya eğlendi. Kızak yarışmasında dereceye girenler plaket ile ödüllendirildi. Program sonunda desteklerinden dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'a ve Başkan Bakıcı'ya teşekkür plaketi takdim edilirken, köyün gençleri festival sonunda kartopu savaşı yaptı. Öte yandan olası durumlara karşı festival alanında jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu.