Kızak festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızak festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Kızak festivali renkli görüntülere sahne oldu

6 saat önce

Yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde düzenlenen kızak festivalinde katılarak doyasıya eğlendi.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde düzenlenen kızak festivalinde katılarak doyasıya eğlendi.

Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Erdinç Gesge'nin girişimleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen kızak festivaline, İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi pek çok kentten de vatandaşlar katıldı.

Kızak kayan vatandaşların renkli görüntülerine sahne olan festivale, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da katıldı.

Erdinç Gesge, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yaşta vatandaşın pistte olduğuna dikkati çekti.

"Gurbette yaşayan köylüleri buraya tekrar nasıl getiririz" diye düşünüp bu organizasyonu yaptıklarını belirten Gesge, "Yoğun katılım da oldu. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Dedelerimiz, ninelerimiz, ağabeylerimiz burada geçmişini hatırlıyor. Küçükken kızak kaydığı bu alana gelip çocuğu ve torunlarıyla eğleniyor." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz da festivalde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İstanbul başta olmak üzere, Bursa ve Eskişehir'e göç eden hemşehrilerinin de festivale katıldığını ifade eden Poyraz, "Hem keyifle eğleniyorlar hem de akraba ziyareti yapıyorlar. Güzel bir vesile oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla kızak kayan 61 Maksudiye Devlez de "Buraya kızak kaymaya geldim. 'Eğlence var' dediler, ben de gençlerden görüp merak edip, katıldım." dedi.

Kızak festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kandilli, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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