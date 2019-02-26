Son Dakika Haberleri: Kızak Heyecanı Kars'ta Yaşanacak

Kızak Heyecanı Kars'ta Yaşanacak

1 saat önce

Türkiye Kulüpler Kızak Şampiyonası, 3-7 Mart tarihlerinde Kars'ın ev sahipliğinde organize edilecek.

Kızak Heyecanı Kars'ta Yaşanacak, System.String[]
Türkiye Kulüpler Kızak Şampiyonası, 3-7 Mart tarihlerinde Kars'ın ev sahipliğinde organize edilecek.

Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta düzenlenecek şampiyonada, 60 kulüpten 200 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.

Federasyonun özerkliğini kazanmasının ardından ilk organizasyonlarını yapacaklarına dikkati çeken Tekcan, "Söz konusu şampiyonada, yıldız, genç ve A milli takım kadrosu belirlenecek. Sarıkamış'taki uluslararası olimpik pistimizde ilk organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Seneye yine burada Dünya Gençler Kızak Şampiyonası'nı da düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

Türkiye, Kars, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir

Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:15:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızak Heyecanı Kars'ta Yaşanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]