Kızak Heyecanı Kars'ta Yaşanacak

Türkiye
Kulüpler Kızak Şampiyonası, 3-7 Mart tarihlerinde Kars
'ın ev sahipliğinde organize edilecek.
Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep
Tekcan, yaptığı açıklamada, Sarıkamış
'ta düzenlenecek şampiyonada, 60 kulüpten 200 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.
Federasyonun özerkliğini kazanmasının ardından ilk organizasyonlarını yapacaklarına dikkati çeken Tekcan, "Söz
konusu şampiyonada, yıldız, genç ve A milli takım kadrosu belirlenecek. Sarıkamış'taki uluslararası olimpik pistimizde ilk organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Seneye yine burada Dünya Gençler Kızak Şampiyonası'nı da düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.