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Kızakçılar Çıldır Gölü'nde atlarını soğuktan battaniye ve halıyla koruyor - Son Dakika

Kızakçılar Çıldır Gölü'nde atlarını soğuktan battaniye ve halıyla koruyor

04.02.2022 14:47
Kızakçılar Çıldır Gölü'nde atlarını soğuktan battaniye ve halıyla koruyor

Çıldır Gölü'nde turistleri gezdiren atlı kızakçılar, hayvanlarını dinlendirirken üzerlerine halı ve battaniye örterek dondurucu soğuktan korumaya çalışıyor.

Çıldır Gölü'nde turistleri gezdiren atlı kızakçılar, hayvanlarını dinlendirirken üzerlerine halı ve battaniye örterek dondurucu soğuktan korumaya çalışıyor.

Kars ile Ardahan sınırında bulunan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Buzun üzerinde misafirleri gezintiye çıkaran atlı kızakçılar, hayvanlarının ihtiyaçlarını da ihmal etmiyor.

Zaman zaman atlarını dinlendirerek yem veren kızakçılar, bu sırada bölgedeki dondurucu soğuktan etkilenmemeleri için de üzerlerine halı ve battaniye örtüyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde atlı kızakçılık yapan Orhan Göller, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nde 4 yıldır turistleri buz üzerinde gezdirdiğini söyledi.

Gölün her geçen gün ününün arttığını belirten Göller, "Şu anda göldeki buz kalınlığı 40 santim oldu. Kar yağdı ve her taraf bembeyaz, herkesi masalsı yolculuğa bekliyoruz." dedi.

Havanın çok soğuk olduğunu ve atlara en iyi şekilde baktıklarını anlatan Göller, "Atlarımız atlı kızakları çekerken üşümüyorlar. Durdukları zaman halı ve battaniyelerle örtüyoruz, yemlerini veriyoruz." diye konuştu.

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Çıldır Gölü, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızakçılar Çıldır Gölü'nde atlarını soğuktan battaniye ve halıyla koruyor - Son Dakika


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