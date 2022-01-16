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Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep - Son Dakika

Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep

16.01.2022 19:14

Kastamonu'da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolları kürümeye gelen Kastamonu Belediyesine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolları kürümemesini istedi.

Kastamonu'da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolları kürümeye gelen Kastamonu Belediyesine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolları kürümemesini istedi. Bu talebe kepçe operatörü duyarsız kalmadı ve çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi.

Kastamonu'da 3 gündür etkili olan kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için 24 saat boyunca çalışmalarını yürütüyor. Kar küreme çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi kar küreme personeli ile çocuklar arasındaki diyalog ise içleri ısıttı. Çocukların kaydıkları ve oyun oynadıkları alanla ilgili şikayet üzerine Kastamonu Belediyesi'ne ait kar kürüme aracı bölgeye sevk edildi. Kızakla kaydıkları yolu temizlemek isteyen iş makinesi operatörünü durduran çocuklar, yolun temizlenmemesini istedi. Bunun üzerine kepçe operatörü, çocukların bu talebine duyarsız kalmayarak, oyun oynadıkları alanı temizlemeden bölgeden ayrıldı. Kaymaya devam eden çocuklar büyük sevinç yaşadı.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep
Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep

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Kastamonu, oyunlar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep - Son Dakika
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