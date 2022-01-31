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Kızakla kayarken, telefonuyla görüntü çeken kişiye çarptılar - Son Dakika

Kızakla kayarken, telefonuyla görüntü çeken kişiye çarptılar

31.01.2022 16:48
Kızakla kayarken, telefonuyla görüntü çeken kişiye çarptılar

ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kızakla kayan 2 kişi, parkurda dengesini kaybedince cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptı.

ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kızakla kayan 2 kişi, parkurda dengesini kaybedince cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptı. Bu anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Antalya kent merkezine 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Karla kaplı merkezde yüzlerce kişi, kızakla kayak keyfi yapıyor. Parkurda kızaklı 2 kişi, dengesini kaybedip, dönerek kaymaya başladı. Hızlanan kayakçılar, bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiyi fark etmelerine rağmen duramayıp çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan kişi, ne olduğunu anlamaya çalışırken, çarpanlar da yuvarlanarak durdu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kızakla kayarken, telefonuyla görüntü çeken kişiye çarptılar
Kızakla kayarken, telefonuyla görüntü çeken kişiye çarptılar
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Kayak Merkezi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızakla kayarken, telefonuyla görüntü çeken kişiye çarptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızakla kayarken, telefonuyla görüntü çeken kişiye çarptılar - Son Dakika
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