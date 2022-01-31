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KIZAKLA KAYARKEN, TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİYE ÇARPTILAR - Son Dakika

KIZAKLA KAYARKEN, TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİYE ÇARPTILAR

31.01.2022 17:24
KIZAKLA KAYARKEN, TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİYE ÇARPTILAR

ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kızakla kayan 2 kişi, parkurda dengesini kaybedince cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptı.

ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kızakla kayan 2 kişi, parkurda dengesini kaybedince cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptı. Bu anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Antalya kent merkezine 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Karla kaplı merkezde yüzlerce kişi, kızakla kayak keyfi yapıyor. Parkurda kızaklı 2 kişi, dengesini kaybedip, dönerek kaymaya başladı. Hızlanan kayakçılar, bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiyi fark etmelerine rağmen duramayıp çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan kişi, ne olduğunu anlamaya çalışırken, çarpanlar da yuvarlanarak durdu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kayak Merkezi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZAKLA KAYARKEN, TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİYE ÇARPTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIZAKLA KAYARKEN, TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİYE ÇARPTILAR - Son Dakika
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