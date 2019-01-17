Kızakla Taşınan Hasta Kadına Umke Yetişti
2 saat önce
Kızakla taşınan hasta kadına UMKE yetiştiBİNGÖL - Bingöl'de rahatsızlanan ve kızakla yola çıkarılan hasta kadına UMKE ekipleri yetişti.
Kızakla taşınan hasta kadına UMKE yetişti
BİNGÖL - Bingöl
'de rahatsızlanan ve kızakla yola çıkarılan hasta kadına UMKE ekipleri yetişti. Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
Bingöl'ün kırsal kesimlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Köyde ve mezrada mahsur kalan vatandaşların imdadına ise İl Sağlık Müdürlüğü
'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri yetişiyor. Merkeze bağlı Sancak Beldesi Sudüğünü Elmacayır mezrasında ikamet eden Dilber Barulay'da fenalaştı. Barulay'ın yakınları 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine yolun kar ve tipiden kapalı olduğu bölgeye UMKE ekipleri hareket etti. Hasta yakınları da kızakla mezradan köye ulaşmak için yola çıktı. UMKE ekipleri, 6 saatlik çalışma sonucu kızakla belirli bir noktaya getirilen kadına ulaştı. Bölgeden alınan hasta kadın Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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