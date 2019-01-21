Son Dakika Haberleri: Kızaklarla Dar Gelirli Ailelere Yardım

Kızaklarla Dar Gelirli Ailelere Yardım

1 saat önce

Türk Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri, araçların çıkamadığı yollarda kızaklarla yardımları ailelere ulaştırdı.

Kızaklarla Dar Gelirli Ailelere Yardım, System.String[]
Türk Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri, araçların çıkamadığı yollarda kızaklarla yardımları ailelere ulaştırdı.

Kızılay ekibi, Hakkari merkez başta olmak üzeri ilçe, köy ve mezralardaki dar gelirli ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor. 2018 yılında binlerce dar gelirli aileye giyim, gıda, kırtasiye malzemesi, konserve kavurma, tekerlekli sandalye ve nakit para yardımında bulunan Kızılay Hakkari Şubesi, 2019 yılında da yardımlarını sürdürüyor. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindekiler, il genelinde bulunan dar gelirli aileleri tespit ederek yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Buzlu yollarda araçların çıkmaması üzerine ekipler kızaklarla yardımları taşıyarak hak sahiplerine ulaştırıyor.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesinin 2019 yılı içerisinde 150 aileye battaniye, 50 aileye gıda ve 120 aileyi ise giyim yardımında bulunduğu belirtildi. Hakkari'nin zorlu doğa şartlarına rağmen dar gelirli ailelere yönelik yardımların devam edeceği kaydedildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:28 Kaynak: İHA

Kızılay, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı

Seyir Halindeki Araçtan Kendini Atan Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 15:07:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızaklarla Dar Gelirli Ailelere Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]