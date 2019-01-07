Son Dakika Haberleri: Kızaklı Tasarıma Sahip Xiaomi mi Mix 3 Avrupa'ya Geliyor

Kızaklı Tasarıma Sahip Xiaomi mi Mix 3 Avrupa'ya Geliyor

37 dakika önce

Xiaomi'nin oldukça inovatif akıllı telefonu mi Mix 3, İtalya ve İspanya'da satışa çıkıyor.

Kızaklı Tasarıma Sahip Xiaomi mi Mix 3 Avrupa'ya Geliyor, System.String[]
Çinli üreticilerin, kişisel veri sızdırabilme gibi güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa pazarına girmekte sıkıntı yaşadığı şu dönemlerde Xiaomi; kızaklı tasarıma sahip amiral gemisi akıllı telefonu mi Mix 3'ün İspanya ve İtalya'da satışa çıkacağını, ülkelere ait kendi resmi Twitter hesapları üzerinden paylaştığı gönderiler ile kamuoyuna duyurdu.




Xiaomi mi Mix 3, İspanya'da Mi.com üzerinden 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi kombinasyonu ile yarından itibaren satışa çıkıyor. Cihazın fiyatı ise 499 euro olarak belirlenmiş durumda. İtalya'da ise mi Mix 3 akıllı telefonu 9 Ocak Çarşamba tarihinden itibaren Mi.com üzerinden satın alınabilir durumda olacak. Cihazın fiyatı 549 euro olarak belirlenmiş durumda ancak ilk güne özel mi Mix 3, 50 euro indirim ile 499 euro'dan satışa sunulacak.




İtalya'da satışa sunulacak mi Mix 3'lerin Safir Mavi ve Siyah Oniks olmak üzere 2 çeşit renk seçeneğine sahip olacağı belirtilirken, İspanya'da satışa sunulacak mi Mix 3'ler hakkında böyle bir bilgi bulunmuyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre mi Mix 3'ün 5G destekli ve Snapdragon 855 işlemci ile çalışan bir versiyonu da 2019'un 2. çeyreğinden itibaren piyasaya sürülecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:06 

İspanya, İtalya, xiaomi, Teknoloji
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