Son Dakika Haberleri: Kızamık virüsü, vücuda enfeksiyonla mücadele etmeyi unutturuyor
Son Dakika Dünya Kızamık virüsü, vücuda enfeksiyonla mücadele etmeyi unutturuyor

Kızamık virüsü, vücuda enfeksiyonla mücadele etmeyi unutturuyor

6 saat önce

Hollandalı, Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, kızamığın, vücudun bağışıklık sisteminin yıllarca enfeksiyonla mücadele etmesini zorlaştıran bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Kızamık virüsü, vücuda enfeksiyonla mücadele etmeyi unutturuyor, System.String[]

Hollandalı, Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, kızamığın, vücudun bağışıklık sisteminin yıllarca enfeksiyonla mücadele etmesini zorlaştıran bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.


Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Harvard Tıp Fakültesinde görevli uzmanlar, Hollanda'da Ortodoks Protestan toplumundaki aşıları yapılmamış 77 çocuktan, 2013'de patlak veren kızamık salgınından önce ve iki ay sonra alınan kan örneklerini inceledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:38 
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