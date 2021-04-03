Kızaran Eskişehir'in caddelerinde hafta sonu sessizliği - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan yeni haritada rengi kırmızıya dönen Eskişehir'de, hafta sonu yasaklarının gelmesiyle birlikte işlek caddeler boş kaldı

Korona virüs pandemisi nedeniyle 1 Mart tarihinde açıklanan kontrollü normalleşme süreci kararlarına göre Eskişehir sarı, yani orta riskli kategoride yer alıyordu. Ancak vakalarda görülen yüksek artışla birlikte şehrin rengi kırmızıya dönerken hafta sonu yasakları kontrollü normalleşme kararlarının açıklanmasından önceki kısıtlamalara geri döndü. Bu kısıtlamalara göre insanların hafta sonları sadece market ihtiyaçlarını karşılamak için 17.00'a kadar sokağa çıkabileceği açıklandı.

Kırmızı yani yüksek risk taşıyan Eskişehir'de vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen Adalar, İsmet İnönü ve İki Eylül Caddesi gibi işlek caddeler hafta sonu boş kaldı. İnsanların yokluğunda sessizliğe bürünen caddelerde sadece paket servis yapan bazı işletmeler ve marketlerin açık olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR