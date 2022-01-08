Üye Girişi
SPOR "Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" oldu - Son Dakika

SPOR "Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" oldu

08.01.2022 11:08

"Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" olduGürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak'ta 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Basancı, 4 yıl önce "Kızdan böksor mü olur" sözlerine aldırmayarak Halk Eğitim Merkezi kursunda tanıştığı dövüş...

"Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak'ta 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Basancı, 4 yıl önce "Kızdan böksor mü olur" sözlerine aldırmayarak Halk Eğitim Merkezi kursunda tanıştığı dövüş sporlarında yenilmezlik serisini sürdürüyor. Kasım ayında Karadağ'da 57 kilogramda Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türkiye'ye gurur yaşatan 17 yaşındaki Basancı, şimdi 13 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'da altın madalya için çalışmalarını sürdürüyor.

Devrek ilçesinin 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sudenur Basancı, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı muaythai kursunu izledikten sonra boksa ilgi duymaya başladı. Aynı zamanda milli takım antrenörü de olan Cemal Kocabaş'ın kursuna katılarak çalışmalara başlayan Basancı, sporu daha çok sevdi. Beldede kendisine söylenen, "Başka spor mu bulamadın", "Kızdan boksör mü olur" sözlerine kulaklarını tıkayan Basancı, daha da hırslanarak kick boks ve muaythai dalında katıldığı ulusal tüm turnuvalarda hiç yenilgi almadı. Basancı, uluslararası turnuvalar olan 2019 Avrupa Muaythai Açık Kupası, 2020 Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası ve 2021 Avrupa Kick Boks Açık Kupa Şampiyonası'nda altın madalyaları kazandı. Sudenur Basancı, son olarak Karadağ'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

HEDEFLERİ BÜYÜK

Şampiyon Sudenur Basancı, şimdi milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ile birlikte 13 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'da altın madalya için çalışmalarına devam ediyor. Spora halk eğitim kursuyla başladığını anlatan Basancı, "Çok fazla hedef koydum önüme. Kasım ayında kick boksta Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi İstanbul'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Herkes şimdi örnek alıyor. Çocuklarını spora yönlendiriyorlar. Gördüler benim de pes etmediğimi. Şimdi takdir ediyorlar. Şimdi kick boks ve muaythai branşlarında dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi. Kısıtlı imkanlarla müsabakalara hazırlandıklarını anlatan Basancı, "Bunun için illa ki sponsorlar da gerekiyor. Bu da maddi manevi tabii yoruyor bizi" diye konuştu.

"KIZLARIMIZA GÜVENMELİYİZ"

Milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ise sporda kadın ve erkek ayrımı olmadığını anlatarak kız çocuklarına imkan verildiğinde nelerin yapılabileceği konusunda Sudenur'un da güzel bir örnek olduğunu söyledi. Katıldıkları tüm müsabakalarda şampiyonluklar kazanmak için mücadele ettiklerini ifade eden Kocabaş, "Çocuğun da sporcunun da ayrımı olmaz. Kızlarımıza güvenmeliyiz. Bunun bir sürü örneği var. Sudenur da onlardan biri. Bugüne kadar hiç yenilmedi. Yenilmeyecek de. Biz destek bekliyoruz. Ülkemizin bayrağını en yükseklere çekmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu
SPOR Kızdan boksör mü olur dediler, lakabı Yenilmez oldu

YORUMLAR
500

Halk Eğitim Merkezi, Çaydeğirmeni, Zonguldak, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 'Kızdan boksör mü olur' dediler, lakabı 'Yenilmez' oldu - Son Dakika


Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz         
14:59
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi         
11:55
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36

Son Dakika Haberleri
15:08 TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke
15:01 Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?
14:59 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz
14:53 TSK Sarıkamış şehitleri için paylaştı! İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu
14:49 Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu
14:32 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barınakta oynadığı köpek Maylo'nun hikayesi
14:25 Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle buluştu
14:23 Türk Metal'den MESS'e: Masadan kalkarsak tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırız!
14:10 Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!
14:09 Rusya'dan gövde gösterisi! Kazakistan'a gönderilen askerlerin görüntülerini tüm dünyayla paylaştılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 15:17:16. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR "Kızdan boksör mü olur" dediler, lakabı "Yenilmez" oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement