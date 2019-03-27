Son Dakika Haberleri: Kızdığı Arkadaşını 'Telefonumu Gasbetti' Diye Şikayet Etti

Kızdığı Arkadaşını 'Telefonumu Gasbetti' Diye Şikayet Etti

1 saat önce

ANTALYA'da kullandığı otomobille devriye görevi yapan polis ekibinin önünü kesen Oral B., aynı araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini öne sürdü.

Kızdığı Arkadaşını 'Telefonumu Gasbetti' Diye Şikayet Etti, System.String[]
ANTALYA'da kullandığı otomobille devriye görevi yapan polis ekibinin önünü kesen Oral B., aynı araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini öne sürdü. S.K.'nın üzerinde telefon bulunamazken, Oral B.'nin arkadaşına kızdığı, kendisinden uzaklaşması için yalan söylediği ortaya çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı 07 BCL 73 plakalı otomobille ters şeride girip, devriye görevi yapan asayiş ekibinin önünü kesen Oral B., araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini öne sürdü. Bunun üzerine polis ekibi, S.K.'nin üzerinde arama yaptı, ancak gasbedildiği ileri sürülen telefonu bulamadı. Oral B., kısa süre sonra arkadaşına kızdığı için yalan söylediğini belirtti. Oral B.'nin ifade değiştirmesi üzerine polis, "Bizi neden boş yere oyalıyorsun?" diye tepki gösterdi. Şikayetçi olmadığını söyleyen Oral B., yalnızca evine gitmek istediğini belirtti. Suçlanan S.K. ise "Beni telefonla arayıp 'Birlikte gezelim' dedi. Yolda ise yeni telefon alacağını belirterek, bana eski telefonunu vermeyi teklif etti. Sabah akşam bizimle yiyip içiyor, sonra da 'gasbedildim' diye şikayet ediyor" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel
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