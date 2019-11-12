Son Dakika Haberleri: Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede
Son Dakika Güncel Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede - Son Dakika

Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede

6 saat önce

İş yerine molotofkokteyli atılmasının güvenlik kamerası görüntüsü Zanlıların adliyeye getirilmesi Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede Amasya'nın Merzifon ilçesinde maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile...

İş yerine molotofkokteyli atılmasının güvenlik kamerası görüntüsü

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede

Amasya'nın Merzifon ilçesinde maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile iki arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y. adliyeye sevk edildi.

A.T'nin emniyetteki ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Kendisine, 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık." dediği öğrenildi.

Merzifon ilçesinde Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına 20 gün kadar önce molotofkokteyli atılması üzerine polisin güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, maske takan 3 kişinin molotofkokteylini iş yerinin camına attığını belirlemişti.

Olayla ilgili Arif T'nin ev kadını eşi A.T. ile M.A.A. ve F.Y. dün gözaltına alınmıştı.

Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Nilgün Belgün, yıllar sonra itiraf etti: Evli yapımcının tacizine uğradım!
KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:14:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]