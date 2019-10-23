Kızdığı ev arkadaşlarının ölümüne neden olan sanığın davası

Beyoğlu'nda, arkadaşlarına kızıp birlikte kaldıkları evi yakarak, 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Özkan Elmas için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 49 yıla kadar hapis cezası, diğer sanık amcası Yusuf Elmas hakkında ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özkan Elmas ile avukatı katıldı.

Diğer sanık Özkan Elmas'ın amcası Yusuf Elmas'ın katılmadığı duruşmada, yangından yaralı kurtulan müşteki Ramazan Cingöze ve yangında hayatını kaybeden Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de hazır bulundu.

Duruşmada, mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaasını okudu.

Mütalaada, apartmanda ikinci katta bulunan dairede, sanık Özkan Elmas ile 8 kişinin daha kaldığı ve odaların temizlenmesi konusunda iş bölümü yapıldığı belirtilerek, sanık Özkan Elmas'ın temizlik yapması gerektiği yerden ayrıldığı ve bu nedenle Ramazan Cingöze ile aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

Sanık Özkan Elmas'ın eşyalarının arkadaşları tarafından dışarıya çıkarıldığı, olay günü sanığın eve gelerek durumu görmesi üzerine 03.00'te evden ayrıldığı aktarılan mütalaada, saat 07.00'de sanığın eve tekrar gelerek arkadaşlarının uyuduğu esnada evde bulunan çekyatı ateşe verdiği ve yangının büyümesi sonucunda evden ayrıldığı ifade edildi.

Mütalaada, daha sonra hazırlanan olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına göre 4 kişinin yangından dolayı zehirlenerek hayatını kaybettiği vurgulandı.

Sanık Özkan Elmas'ın diğer sanık olan amcası Yusuf Elmas'ın yanına gittiği, amcasına 4 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığını anlattığı ve para istediği belirtilen iddianamede, sanık Yusuf Elmas'ın Özkan Elmas'a para vermediği fakat kaçması için bilet aldığı, bu nedenle de eyleminin suçluyu kayırmak olduğu ifade edildi.

Sanık Özkan Elmas'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 2 aydan 49 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, yeğeninin kaçmasına yardım eden sanık Yusuf Elmas hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan taraflar, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özkan Elmas'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tarafların mütalaaya ilişkin savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokağı'nda, 9 kişinin kullandığı dairede 4 Mart 2019 sabahı çıkan yangında evdeki 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özkan Elmas'ın, 4 kişiyi, "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Şüphelinin, olayda yaralanan iki kişiye yönelik, "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüpheli Yusuf Elmas'ın da "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.