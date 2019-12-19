Kızdığı ev arkadaşlarının ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Kızdığı ev arkadaşlarının ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

6 saat önce

Beyoğlu'nda, arkadaşlarına kızıp birlikte kaldıkları evi yakarak, dört kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Özkan Elmas, dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kızdığı ev arkadaşlarının ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

Beyoğlu'nda, arkadaşlarına kızıp birlikte kaldıkları evi yakarak, dört kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Özkan Elmas, dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan Elmas'ın dört kişiyi kasten öldürme suçundan dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bu sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından da çeşitli hapis cezaları veren mahkeme heyeti, Özkan Elmas'ın amcası sanık Yusuf Elmas'ın ise beraatine hükmetti.

Değerli Taş, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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