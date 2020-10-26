Kizek: Hazır giyim ihracatı yıl sonu 20 milyar doları geçer

Yılın ilk 5 ayında yüzde 9,8 artan hazır giyim ihracatının yıl sonunda 20 milyar doları geçerek rekor kıracağına inandığını belirten Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, "Daha önce Çin ve İtalya'ya giden müşteri de Türkiye'ye döndü. Antalya'da daha önce 5 bin alıcı ağırlarken sayı ilk kez 6 bine yaklaştı" dedi.

Dünya ekonomilerini derinden sarsan koronavirüs pandemisi birçok sektörü olduğu gibi tekstil sektörünü de vurdu. Pandemi nedeniyle azalan talepler nedeniyle hazır giyim sektörü de zorlu bir dönem geçirdi. Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, yılın son 5 ayında yüzde 25 ciro artışı elde ettiklerini belirterek, "Kurun yukarı çıkması ile birlikte sektör fiyat avantajı elde etti ve daha önce Çin ve İtalya'ya giden müşteri Türkiye'ye döndü. Antalya'da daha önce 5 bin alıcı ağırlarken sayı ilk kez 6 bine yaklaştı. Katılımcı sayısındaki artış, kurun sağladığı avantajlar ile Antalya'da bu sezon ciromuz yılın en üst seviyesine çıkacak. İlk 5 ayda yüzde 9,8 artan hazır giyim ihracatının yıl sonunda 20 milyar doları geçerek rekor kıracağına inanıyorum" dedi.

"30 ÜLKEDEN 5 BİN ALICIYI BULUŞTURACAĞIZ"

Üretimde tasarımın ve inovasyonun öne çıktığı bir sürece girildiğini anlatan İsmail Kizek, "Türkiye olarak moda endüstrisinde ucuz ürün ile gidecek yolumuz kalmadı. Bizim yüksek katma değerli üretime yönelmemiz gerekiyor. Her yıl iki kez düzenlenen moda ve fuar organizasyonu Zoom Tekstil yerli üreticilerle 30'u aşkın ülkeden 5 bin alıcıyı buluşturmayı hedefliyoruz. Ürün kategorilerini yılbaşından itibaren erkek giyim ile ayakkabıyı katarak genişleteceğiz. Türkiye'ye pandemi nedeniyle gelme konusunda çekincesi olan alıcılar için online hazırladığımız şovun ilkini düzenledik." diye konuştu.