KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİYİ BASTI; 1 MÜŞTERİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİYİ BASTI; 1 MÜŞTERİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİYİ BASTI; 1 MÜŞTERİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

6 saat önce

Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAAtaşehir'de siparişinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı.

KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİYİ BASTI; 1 MÜŞTERİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA, System.String[]

Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir'de siparişinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı. O sırada alışveriş yapmaya gelen işitme engelli 1 kişiyi silahla yaraladı.

Olay, 10 gün önce Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Siparişlerinin getirilmemesine sinirlenen bir müşteri, elindeki silahla tekel bayiyi bastı. Bu sırada tekel bayiye alışveriş yapmak İçin gelen yüzde 40 işitme engelli Gökhan Özer'i silahla yaraladı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Eli silahlı müşteri daha sonra tekel bayiden ayrılırken olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın ve işitme engelli müşterinin tekel bayiden çıktığı, kapının dışında ise saldırganın silahla işitme engelli müşteriyi vurduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırgan ve işitme engelli müşterinin tekel bayiden çıkması

-Saldırganın kapının dışında müşteriyi silahla vurması


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
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