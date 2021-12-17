Üye Girişi
Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü - Son Dakika

Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü

17.12.2021 11:31

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsünü dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döken Resul Erkmen tutuklandı. Dehşeti yaşayan kadın o anları, "Kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Hap içirdi, elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.

Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin (37) kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç. eski sözlüsü Resul Erkmen'i (34) karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu.

ÖLDÜĞÜNÜ SANIP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü.

"AİLESİ YAPTI" DEDİ

G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç'nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi. Davayı üstlenen Av. Mehtap Sert, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren Resul Erkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü

Aralık, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:28 Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var
11:25 Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
11:23 Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap
11:16 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler
11:15 "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor
11:13 Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu
11:10 Şahan Gökbakar'dan faiz tepkisi: Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?
11:01 Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta seferler bitiyor
10:50 Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu
10:45 Aleyna Tilki, hapis cezası aldı! Havalimanında olay çıkarıp güvenlik görevlisine hakaret ve küfür etmişti
Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var         
11:28
Son dakika: Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı Son dakika: Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı         
11:24
Prof. Dr. Özlenen Özkan: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu Prof. Dr. Özlenen Özkan: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu         
11:20
Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu         
11:14
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:36:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement