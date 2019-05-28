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Antalya'da 9 yıl önce kızı kaybolan anne: Sayın Cumhurbaşkanım, acımızı dindirin

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 yıl önce kaybolan zihinsel engelli kızından hiçbir haber alamayan annenin feryadı yürek yaktı. Gözü yaşlı anne, 'Sayın Cumhurbaşkanım, acımızı dindirin, kızımız kayıp' yazılı pankart açarak yetkililerden yardım istedi.

Antalya'da 9 yıl önce kızı kaybolan anne: Sayın Cumhurbaşkanım, acımızı dindirin, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 yıl önce kaybolan zihinsel engelli kızdan hiçbir haber alınamadı. Gözü yaşlı anne, kızının kayboluşunun 9. yılında 'Sayın Cumhurbaşkanım, acımızı dindirin, kızımız kayıp' yazılı pankart açarak bir kez daha yetkililerden yardım istedi.

Ailesiyle birlikte 23 Mayıs 2010'da Alanya'nın Kızılcaşehir mevkisinde misafirliğe giden ve o dönem 27 yaşında olan zihinsel engelli Dilek Başbağ, erik toplamak için bahçeye gitti. Bir daha geri dönmeyen Dilek Başbağ, tüm aramalara rağmen bugüne kadar bulunamadı. Alanya'da mısır satarak geçimini sağlayan anne Durdane Başbağ, kızının kayboluşunun 9. yılında 'Sayın Cumhurbaşkanım, acımızı dindirin, kızımız kayıp' yazılı pankart açarak bir kez daha yetkililerden yardım istedi.

"YÜREĞİM YANIYOR, DEPRESYONA GİRDİM"

2010'da kızının kayıp olduğunu söyleyen anne Başbağ, sağ veya ölüsünü bulamadığını aktardı. Başbağ, "Kızım 2010'da kayboldu. Ölüsünü veya dirisini bulamadım. Ne olursunuz şu mübarek günde gören ve bilen varsa Allah için bana haber versin. Ne olduğunu bir bileyim. Yüreğim yanıyor, yatamıyorum ve depresyona girdim. Uykularımı kaybettim ve haplarla uyuyabiliyorum. Sağlığım bozuldu. Kızımı her gün rüyalarımda görüyorum. 'Ana yanıma gel diyor' rüyamda kalıyorum ama yok kendisini bulamıyorum. Benim ciğerimi koparttılar. Allah da onların ciğerini koparsın kim kötülük yaptıysa. Kim yavruma acı çektirdiyse Allah'ından bulsun" dedi.

"ÖLÜSÜNÜ YA DA DİRİSİNİ BİR YERE ATIN"

Görüp bilen varsa Allah için kendisine söylemesini isteyen Başbağ, "Allah rızası için gören varsa haber versin. Ölümü düşünmüyor musunuz? Öbür dünyayı düşünün bari. O bir garip ve melek onun günahı yok. Ne istediniz ondan? Ne yaptıysanız ya ölüsünü ya da dirisini bir yere atın veya yerini söyleyin. Söz veriyorum kimseden şikayetçi olmam, yalnızca nerede olduğunu bileyim. Öldüyse ölüsünü göreyim, sağ ise yavruma kavuşayım ama umudum yok. Allah'tan umut kesilmez yine umutluyum" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:10 Kaynak: İHA
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