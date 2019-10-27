Son Dakika Haberleri: Kızı babasına, dedesi torununa "hareket" katıyor
Son Dakika Güncel Kızı babasına, dedesi torununa 'hareket' katıyor

Kızı babasına, dedesi torununa "hareket" katıyor

31 dakika önce

Muğlalı Gülşen Karagöz'ün, rahatsızlığı nedeniyle bacağı kesilen babasının tekerlekli sandalyesini sürerken, babasının da 2 yaşındaki oğlunun bebek arabasını aynı anda hareket ettirmesi görenleri duygulandırıyor.

Kızı babasına, dedesi torununa

Muğlalı Gülşen Karagöz'ün, rahatsızlığı nedeniyle bacağı kesilen babasının tekerlekli sandalyesini sürerken, babasının da 2 yaşındaki oğlunun bebek arabasını aynı anda hareket ettirmesi görenleri duygulandırıyor.

Menteşe ilçesinde yalnız yaşayan ve bir yıl önce sağ bacağı kesilen 61 yaşındaki Hasan Sarıçam, bir süre sonra felç de olunca bakıma muhtaç hale geldi.

Sarıçam, rahatsızlığı sonrası 34 yaşındaki kızı Gülşen Karagöz'ün yanına taşındı. Karagöz, 2 ve 8 yaşındaki iki çocuğunun yanı sıra babasıyla da ilgilenmeye başladı. Babasını hastaneye götürdüğünde 2 yaşındaki çocuğunu da yanına almak zorunda kalan Karagöz, tekerlekli sandalyeyi sürerken, dedesi de aynı anda torununun bebek arabasını hareket ettiriyor.

Görenlerin dikkatini çeken görüntü, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşılıyor.

Babasının hüzünlü bakmasına dayanamadı

Çocuklarına ve babasına özenle bakan Karagöz, AA muhabirine, babasını durumundan dolayı tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkarabildiğini söyledi.

Babasını ve küçük oğlunu aynı anda dışarıya çıkarabilmek için çözüm arayışına girdiğini aktaran Karagöz, şöyle konuştu:

"Bir gün dışarı çıktım. Babam kahvehanede oturuyor, üzgün üzgün bakıyordu. 'Baba gel, hadi bir deneme yapalım, bakalım nasıl olacak?' dedim. O zaman eli de felç nedeniyle tam kavrayamıyordu. 'Hem elini geliştirirsin' dedim. Kahvehanedekilerin şaşkın bakışları arasında babam bebek arabasının kolunu tuttu. Tutuş o tutuş. Biz her yeri o şekilde gezmeye başladık. Hem bebeğime hem babama bakmak zorundayım. Dışarı mecburen böyle çıkabiliyoruz."

Oluşturdukları görüntünün vatandaşların dikkatini çektiğini ifade eden Karagöz, iniş ve yokuşlarda bazen zorlandıklarını dile getirdi.

Karagöz, babasının hastalığını ve yaşadıklarını bir kitapta anlatmak istediğini kaydetti.

- "Sigarayı bırakamayınca ayağımı kaybettim"

Hasan Sarıçam ise sağlığını kaybedince kızının desteğiyle yaşamını sürdürmeye başladığını anlattı.

Protez takılacağı zaman da felç geçirdiğini vurgulayan Sarıçam, "Doktorlar 'kesinlikle sigarayı bırak' dedi. Sigarayı bırakamayınca ayağımı kaybettim. Kızım benim arabayı, ben de torunumun bebek arabasını itiyorum. Her yere böyle gidiyoruz." dedi.

Sarıçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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