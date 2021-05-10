Kızı balkondan düştü, annesinin feryatları yürekleri yaktı - Son Dakika

Kızı balkondan düştü, annesinin feryatları yürekleri yaktı

10.05.2021 14:31

Tokat'ta, 31 yaşındaki Bahar Buzluk isimli kız oturdukları 5 katlı bir apartmanın 3. katından beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan kız, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kızını görüp fenalık geçiren annesi ise gözyaşlarına boğuldu. Acılı annenin "Bugün Anneler Günü, beni öptün yavrum" sözleri yürekleri sızlattı.

Tokat'ın Gaziosmanpaşa Bulvarı Latifoğlu konağı karşısında bulunan Buzluk apartmanında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen 31 yaşındaki Bahar Buzluk ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yarlı kadına müdahale etti. Bu sırada kızını yerde baygın şekilde yattığını gören anne Hülya Buzluk gözyaşlarına boğuldu. "Bugün Anneler Günü, beni öptün yavrum" diyerek gözyaşı döken anneyi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

"ŞİZOFREN HASTALIĞI VARDI"

Anne Hülya Buzluk, kızının nasıl düştüğünü görmediğini belirterek "Ben Kur'an-ı Kerim okuyordum. Babası uyuyordu, kardeşi de ders çalışıyordu. Yemeğini yiyince sanırım balkona çıkmış. Tedavi görüyordu, şizofren hastalığı vardı" dedi. Polis ekipleri kadının balkondan dengesini kaybederek mı düştüğü, atlayarak canına mı kıydığının tespit edilmesi için incelme başlattı.

Kızı balkondan düştü, annesinin feryatları yürekleri yaktı
Kızı balkondan düştü, annesinin feryatları yürekleri yaktı
Kızı balkondan düştü, annesinin feryatları yürekleri yaktı

Gaziosmanpaşa, Anneler Günü, Polis, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızı balkondan düştü, annesinin feryatları yürekleri yaktı - Son Dakika


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