Son Dakika Haberleri: Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti
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Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti

6 saat önce

ANTALYA'da anestezi uzmanı kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu.

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti, System.String[]

ANTALYA'da anestezi uzmanı kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Kızına, "Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz" diyen E.Ç., T.Y.'nin baygınlık geçirmesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Anne ile kızı el ele ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 1 Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan kızı T.Y.'nin evlenmesine karşı çıkan anne E.Ç., yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezlere çıkıp intihar edeceğini söyledi. Kızının, rıza göstermediği bir kişiyle nikah yaptığını söyleyen E.Ç.'nin falezlerin kenarına geldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Park içinde yer alan Yaşlı evinde görev yapan psikolog ile polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı E.Ç., "Kızım benim istemediğim bir kişiyle evlendi. Bu evliliğe rızam yok. Boşansın gelsin" dedi. Görevlilerin tüm çabasına rağmen ikna olmayan E.Ç., olay yerine gelen kızını da görmek istemediğini söyledi.

KIZI UZAKTA BEKLETİLDİ

"Kızım gelirse atlarım" diyen E.Ç.'ye polis su verdi. Bir süre sonra falezlerin kenarına kadar gelen T.Y., "Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım" diyerek, annesinin yanına gelmesini istedi. Yaklaşık bir saat ikna etmeye uğraşan T.Y., baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği T.Y., uzun süre kendine gelmedi. Park içerisinde sedye üzerinde tedavisi yapılan kızının hastaneye götürüleceğini gören E.Ç, intihar girişiminden vazgeçti. E.Ç., sedyedeki kızının yanına gelerek gözyaşı döktü. T.Y., ambulansa götürülürken, anne de kızının elini tutarak ona eşlik etti. Anne ve kızı, aynı ambulansla Antalya Eğitim Araştırma ve Hastanesi'ne götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
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