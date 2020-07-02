Kızı dağa kaçırılan baba dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Kızı dağa kaçırılan baba dava açmaya hazırlanıyor

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, eylemine burada devam ediyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, eylemine burada devam ediyor. Tam 305 gündür "Evlat ve vatan nöbeti" tuttuğunu söyleyen Laçin, "Hem ceza hem de tazminat davası açacağız" dedi.

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan, ancak 'bypass' ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine, bugün de devam etti. Laçin, üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutarken, polisler de güvenlik önlemi aldı. Laçin ayrıca kızı Gamze'nin çerçevelettiği fotoğrafını da kucağında taşıdı.

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Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP il binasında eğitim aldığını iddia eden Laçin, ardından da Diyarbakır'a gittiğini anlattı. Kızı Gamze'nin, buradan da HDP il binasında kandırılıp, dağa götürüldüğünü öne süren Mehmet Laçin, "Geçen sene yürekli bir anne çocuğunun HDP tarafından saklandığını söyleyerek Diyarbakır'da HDP il binasının kapısına dayanarak çocuğu dağa kaldırılmadan ellerinden aldı. Hacire annenin bu yürekli davranışından cesaret aldık. Bugün nöbetimin 305'inci günü. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üzeri olduğum için gelemiyordum. Evlat nöbetine devam ediyorum. Bu evlat nöbetinin yanında vatan nöbeti. İki nöbeti birden tutuyorum" dedi.

'DAVA AÇACAĞIM'

İki avukatla birlikte dava sürecine hazırladığını ifade eden Laçin, şunları söyledi:

"Dava açmaya karar verdim. 2 avukatıma vekalet verdim. Ceza davası açılıyor. 2 milyon lira tazminat davası da açılacak. Benim istediğim para değil. Kızımı geri verirlerse davamı geri çekerim. Kızıma kavuşana kadar bu onurlu, gururlu mücadeleme devam edeceğim. Benim kızım yalnız değil, fırsat bulamıyor. Kızları hafta sonu 'sizi pikniğe götüreceğiz' diye, erkek olanları da 'Sizi mevsimlik işçi olarak çalıştıracağız' diyerek dağa götürüyorlar. Ben buradan HDP'ye sesleniyorum; vicdanları varsa artık kendilerine gelsinler, bu hayalleri boştur. 37 senedir HDP, PKK'nın nöbetini tutuyor, bilsinler ki ben de burada vatan nöbeti tutuyorum. Bu sevdadan vazgeçsinler."


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Laçin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:49 Kaynak: DHA

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