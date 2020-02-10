Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı - Son Dakika

Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı

6 saat önce

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, eylemine, baypas ameliyatı olmak üzere geldiği İzmir'deki HDP İl Binası önünde devam ediyor.

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, eylemine, baypas ameliyatı olmak üzere geldiği İzmir'deki HDP İl Binası önünde devam ediyor.

Mehmet Laçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise öğrencisi kızı Gamze Laçin'in, 2011'de eski eşinin de göz yummasıyla dağa kaçırıldığını, o dönem evladını bulmak için gittiği HDP Diyarbakır İl Başkanlığında darbedildiğini ileri sürdü.

Kızından 9 yıldır haber alamadığını anlatan Laçin, "Diyarbakır'da nöbet tutarken kızımın dağda çekilmiş fotoğrafını gördüm. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. PKK terör örgütünün tuzağında olduğunu biliyorum. Bu çocukları beslemek için götürmüyorlar, suç aleti olarak kullanmak için götürüyorlar." dedi.

Devletiyle gurur duyduğunu ifade eden Laçin, Kürt ve Alevi olduğunu ancak hiçbir zaman bölücülük düşüncesi taşımadığını vurguladı.

Eylemini 160 gündür devam ettirdiğini aktaran Laçin, şöyle konuştu:

"Benim kararım karardır. Azimliyim, kararlıyım kızımı alana kadar, akıbetini alana kadar. Sağ veya ölü. Ölüyse ölüsünü versinler. Hesabını versinler. Sağsa kızımı versinler. Ben bunlara 2 hafta süre verdim. Onun için eylemime 2 gün ara verdim. Bu bir uyarı. 2 hafta içinde kızım getirilirse evimde otururum. Gerisi devletle onların arasında olan bir sorun. Kızımı getirmezlerse, yetmez derlerse 1 hafta daha süre veririm. Buradan tekrar Diyarbakır'a döneceğim, 90 aile ile bu yürüyüşe devam edeceğiz."

HDP'li milletvekillerini daha önce açık oturuma davet ettiğini anımsatan Laçin, onlara, kızının HDP tarafından alındığını ispatlayacağını ifade etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Türk bayrağı açarak nöbet tutan Laçin için HDP İzmir İl Başkanlığı önünde önlem aldı.

Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Laçin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:58:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]