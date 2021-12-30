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Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor - Son Dakika

Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor

30.12.2021 11:35
Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor

Rize'de 4 yaşındaki kızını bir apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanmasına devam edildi.

Rize'de 4 yaşındaki kızını bir apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanmasına devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Emine Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkında "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Havuz, savunmasında, suçlamayı reddetti. Havuz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben atmadım. Fatma Nur'un babası A.Y'dir. Olay günü A.Y. bizim eve gelmişti. Bana çocuğu atmak için bizim eve geldiğini söyledi. Daha sonra kucağımdan çocuğu aldı ve camdan aşağıya attı. A.Y. benim apartmanda oturuyor. Korktuğum için bugüne kadar söyleyemedim. A.Y. beni seviyordu, bizim eve gelir giderdi. Onun tutuklanmasını istiyorum. Çocuk kendiliğinden aşağıya düşmedi. Onu A.Y. attı. İlk çocuğum kendi camdan aşağıya düşerek öldü."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun beklenmesine, A.Y'nin zorla getirme emri ile bir sonraki celseye celbine karar vererek duruşmayı erteledi.

Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor
Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor

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Rize Devlet Hastanesi, Kasım, Rize, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor - Son Dakika
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