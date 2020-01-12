Kızı için bu kez maket gemi yaptı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızı için köprünün maketini yapan Aydın Güder, şimdi de gemi maketi yaptı.



Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Aydın Güder, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızını İstanbul'a götüremeyince 2017 yılının Haziran ayında köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yapmıştı. Haberi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Yağmur'u İstanbul'da misafir ederek, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdirip boğaz turuna çıkarmıştı. 11 yaşındaki Yağmur'un aklında yaklaşık 2,5 yıl önce gittiği İstanbul'da boğaz turu ve deniz havası kaldı. Baba Güder, kızı Yağmur için bu kez de gemi maketi yapmaya karar verdi. Kızı okulda veya dışarıda olduğu zamanlarda gemi maketiyle uğraşan Güder, elbise dolabından yaptığı maket gemiyi kızı okuldan dönünce sürpriz yaparak gösterdi.



"Dondurma çubukları ve kırık dolaptan gemi yaptım"



3 yıl önce kızının hayali olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yaptığını ve hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın Güder, "Bu özlemle yaşayan kızımın gemi turu aklında kalmıştı. Ben de derslerinin iyi olduğunu görünce kızım da okula giderken gizlice bir odada tasarladığım gemiyi bizim kırık bir elbise dolabının tahtalarından yaptım. Yazın dondurma çubuklarını topladım ve dondurma çubuklarıyla destekleyerek bu maketi yaptım. Bu tabii ki kızım için yapmayacağım şey yoktur. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Kızım büyüyünce en iyi meslekte okutmak istiyorum. Tabii ki de yetkililerden yardım isteyerek ve iş imkanı isteyerek gerçekleştirebilirim. Ben bunu yaparken tabii ki hayali olan İstanbul'u yaşatmak istedim. İleride kızım okuyup bir yere geldiği zaman, onun kendisi gibi İstanbul'u merak eden çocukları gezdireceğine eminim" dedi.



"Hayallerimi gerçekleştirilen babama teşekkür ederim"



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görme hayali olduğunu ve bu hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Yağmur ise, "Babam bu hayalimi gerçekleştirdi. Onun sayesinde İstanbul'a gittim ve bu köprüyü gördüm. Ona çok teşekkür ederim. Ben babama hep anlatıyordum, İstanbul'da en çok sevdiğim şey boğaz turumuz. O İstanbul'un güzel kokusunu içime çektim, onu çok sevdiğimi söyledim. Babam da benim haberim olmadan bana bindiğim geminin maketini yapmış. Ona çok teşekkür ederim. Okuldan dönüyordum sonra bir sürprizi olduğunu söyledi. Ben de şaşırdım, içeriye girince bu gemiyi yaptığını gördüm. Meğer ben yattıktan sonra ve okula gittiğim zamanlarda yapıyormuş, benim haberim yoktu. Bir gün okuldan döndüğümde bu sürprizi bana gösterdi, ben de çok sevindim. Babama teşekkür ettim. İstanbul hayalimi gerçekleştiren babam için buradan tüm yetkililere seslenerek babama iş imkanı istiyorum, ne olur duyun sesimi" şeklinde konuştu. - HAKKARİ