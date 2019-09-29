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Kızı için ev yaptırıyor

24 dakika önce

Ünlü şarkıcı, çocukluğunu geçirdiği Kıbrıs'tan bu yaz aldığı arsaya iki katlı ev yaptıracak.

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Ünlü şarkıcı, çocukluğunu geçirdiği Kıbrıs'tan bu yaz aldığı arsaya iki katlı ev yaptıracak. Karaca, kızına bırakacağı ev için mimar ve mühendislerle görüşmelere başladı.

Kıbrıs, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:41 
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