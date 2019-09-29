Kızı için ev yaptırıyor
24 dakika önce
Ünlü şarkıcı, çocukluğunu geçirdiği Kıbrıs'tan bu yaz aldığı arsaya iki katlı ev yaptıracak.
Ünlü şarkıcı, çocukluğunu geçirdiği Kıbrıs'tan bu yaz aldığı arsaya iki katlı ev yaptıracak. Karaca, kızına bırakacağı ev için mimar ve mühendislerle görüşmelere başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:41
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