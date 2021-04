Kızı için evde ekmek yapmaya başladı, 3 yılda fırın açtı - Son Dakika

MERSİN'in Mezitli ilçesinde yaşayan Şebnem Söğüt (48), 5,5 yıl önce sindirim problemi yaşayan 7 yaşındaki kızı Deniz için çavdar unundan ekşi mayayla ekmek üretmeye başladı. Sögüt, çevresindekilerin beğenmesi üzerine üretici pazarında satmaya başladığı ekmeklerini, fırın açıp gelir kapısına dönüştürdü.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Şebnem Söğüt, 7 yaşındaki kızı Deniz'in henüz 1,5 yaşındayken sindirim sorunu yaşamaya başlayınca ekmeğini yapmaya karar verdi. Çavdar ununun çabuk sindirildiğini ve bunun ekşi maya ile yapıldığı takdirde probiyotik etkisi olduğunu öğrenen Söğüt, evinde doğal ekmekler üretti. Ekmeklerinin, kızının yanı sıra çevredeki arkadaşları tarafından da beğenilmesi üzerine sipariş almaya başlayan Söğüt, o zamanlar kendi fırınını açma imkanı olmadığı için üretici pazarlarında ürünlerini satmaya başladı. Kazandığı paralarla kısa süre önce kendi fırınını açan Söğüt, çavdar ekmeğinin yanı sıra karabuğday ekmeği ve borodinsky olarak bilinen Rus ekmeğini, sağlıklı ve lezzetli ekmek arayan vatandaşlarla buluşturuyor.

'SİNDİRİMDE EKMEĞİN ÖNEMLİ YERİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'Kızının sindirim sorunu ile yola çıkıp fırın sahibi olan ve şimdilerde haftada yaklaşık 200 ekmek satan Söğüt, başarı hikayesini anlattı. Söğüt, "Araştırmalarım sonucunda sindirimde ekmeğin çok önemli bir yeri olduğunu gördüm. Çavdar ununun çabuk sindirildiğini ve bunun ekşi maya ile yapıldığı takdirde probiyotik etkisi olduğunu öğrendim. Çavdar ekmeğinin en doğalına ulaşmaya çalışırken kendim yapmaya karar verdim. Ekşi maya üretimi ve faydaları ile ilgili araştırmalar yaptım. Bu araştırmamın neticesinde kendim, en doğal hali ile üretmeye karar verdim" dedi.'FARKLI ŞEHİRLERDEN DE TALEP GELİYOR'Ürettiği ekmekleri kazanca çevirmek için ilk başlarda Kadın Üretici Pazarı'nda ekmek satmaya başlayan Söğüt, "Doğal ürüne olan ilgi ve merak sayesinde çok kısa sürede sadece haftada bir gün giderek benim için büyük sayılacak miktarda ekmek satmaya başladım. Kendi fırınımı açana kadar yaklaşık 2,5 yıl kadın üretici pazarında stant açarak ekmek satmaya devam ettim. Ekmeğimin her aşamasını evde yapıp yakındaki bir fırında da pişirimini yapıyordum. Ancak bu oldukça zordu. Pişirim aşamasını eşimin desteği olmadan yapmam imkansızdı. Başka fırında pişirmek de sorun oluyordu. Çünkü mayalı ekmekleri taşımak, mayalanma sürecini gece anlaştığımız fırının zamanına uydurmak yorucuydu. Bu yüzden kendi fırınımızı açmaya karar verdim. Şu an satışlarımız iyi. Farklı şehirlerden talep geliyor. Hafta sonları ise kadın üretici pazarında satışa devam ediyorum. Ekmeklerin fiyatı türüne boyutuna göre 5 ile 25 TL arasında değişiyor. 3 çeşit ekmek yapıyorum. Bunlar, karabuğday ekmeği, Rus ekmeği (borodinsky) ve çavdar ekmeği. Bir çeşidi alan diğerlerini de merak etti ve aldı. Bunlara ek olarak atalık undan galeta yapmaya başladım" dedi.'KADINLAR İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR'Kadınların çalışıp kendi ayakları üzerinde durmasının önemli bir şey olduğunu kaydeden Söğüt, "Buralara geleceğimi tahmin etmiyordum. Evde ekmek yaparak yola çıktım şimdi kendi fırınımda üretim yapıyorum. Çok mutluyum. Kadınlar asla pes etmesin, istedikleri zaman yapamayacakları hiçbir şey yok" dedi.