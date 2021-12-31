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Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor - Son Dakika

Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor

31.12.2021 10:13

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 852'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 852'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 852'nci gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan Reşit Koç, evladını HDP'nin kaçırdığını öne sürdü. Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten anne Koç, "Kızım Zubeyde için geldim. 2013'ten beri bakmadığımız yer kalmadı. Irak'a giderek kızımı sordum, istedim ama hiçbir iz bulamadım. Benim kızımı HDP'nin milisleri görürdü. Ben kızımı HDP'den istiyorum. Biz, 3 yıldır burada eyleme devam ediyoruz, kızım gelene kadar bu eylemden vazgeçmeyeceğim. Kızım bizi görüyor veya duyuyorsa nerede olursa olsun gelsin, hudutlarda Türkiye askerleri var, teslim olsun. İnşallah evladım gelip bize kavuşacak ve yüzümüz gülecek. Allah PKK'yı kahretsin, HDP'nin belasını versin" dedi.

(Murat Başal-İHA)

Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor
Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor
Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor
Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor
Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor
Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor
Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor
Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızı için Irak'a kadar giden aile, HDP ve PKK'dan evladını istiyor - Son Dakika
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