Kızı için kök hücre arayan anne, Adana'da stant kurdu - Son Dakika

Toplardamarda kan pıhtıları ve kemik iliğinin yeterli kan hücresi üretmemesi dolayısıyla Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri hastası olan 8 yaşındaki kızı için İzmir'den Adana'ya gelen anne, kök hücre bekleyen hastalar için stant açtı.

İlknur Demirtaş, İyilik Sende Derneği aracılığıyla kent merkezinde stant kurarak kök hücre ve kan bağışının önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kızı Asya Soylu'nun yanı sıra kök hücre bağışı bekleyen hastalara umut olmaya çalışan anne Demirtaş, herkesten kök hücre bağışı konusunda destek istedi.

Kızına 2017'de kök hücre hastalığı olan Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri teşhisi konulmasıyla işini bıraktığını aktaran anne Demirtaş, kendini kızının tedavisine adadığını ifade etti.

Asya'nın enfeksiyon risklerinden korunmak için yaşamını maske takıp, evde izole olarak sürdürdüğünü dile getiren anne Demirtaş, kızının yanı sıra birçok kişinin sağlığına kavuşması için kök hücre nakli olmayı beklediğini anlattı.