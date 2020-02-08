Kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünya geneline satıyor (1) - SARAYBOSNA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünya geneline satıyor (1) - SARAYBOSNA - Son Dakika

Kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünya geneline satıyor (1) - SARAYBOSNA

7 saat önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan tasarımcı Maja Gerin, ilk olarak kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünyanın dört bir yanına satıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan tasarımcı Maja Gerin, ilk olarak kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünyanın dört bir yanına satıyor.

Üç yıl önce kızına hediye olarak yaptığı bez bebekten ilham alan Gerin, kişiye özel ürettiği bez bebeklerle sadece çocukların değil, yetişkinlerin de hayallerine dokunuyor.

Gerin'in arkadaşlıkları iş ortaklığına dönüşen Arnela Horman ile küçük bir atölyede ürettiği "Pepetuşka" adını verdiği bebekler saçları ve göz renkleri ile sipariş sahibine benzemesiyle büyük ilgi görüyor.

AA muhabirine "Pepetuşka" bebeklerinin hikayesini anlatan Gerin, aslında bez bebek yapma fikrine planlı başlamadığını belirterek, "Her güzel şey tesadüfle gelir. Bez bebek fikri de öyle oldu. Anne olduktan sonra kızım için özel bir hediye yapmak istedim. Bu hediye de hayallerime açılan bir kapı oldu." diye konuştu.

Gerin, daha sonra yakın bir arkadaşının kızı için de bez bebek yaptığını ve ardından bunun süreklilik kazandığını dile getirerek "Hep çocuklar için bir şeyler yapmayı hayal ettim. Sonra 'Pepetuşka' ortaya çıktı. Aslında ben sadece hayallerimin peşinden gittim." dedi.

"Pepetuşka" isminin bir anlamı olmadığını ve tamamen tesadüfle ortaya çıktığını aktaran Gerin, "Aklımızda yüzlerce isim vardı. Kızım, bez bebeği ilk kez eline aldığında ona 'Pepe' demişti. Sonra da ağzından anlamsız 'Pepetuşka' ifadeleri çıkmıştı. O zaman, markanın da bu olması gerektiğine inandım." ifadelerini kullandı.

Gerin, bez bebeklerin ilk önce sadece kız çocukları için olduğunu ifade ederek, ilginin artması üzerine erkek çocuklar ve yetişkinler için de özel bez bebekler yaptıklarını anlattı.

Yapımı 10 gün sürüyor

Yetişkinlerin, kendileri için özel yapılan bez bebeklere çocuklardan daha çok sevindiğini dile getiren Gerin, şunları söyledi:

"Yaptığımız bez bebeklerin sadece gözleri var. Bu aslında, Rudolf Steiner tarafından geliştirilen 'Waldrof' yöntemini benimsiyor. Bu yöntemde çocuklara hayal gücünü kullanmalarını tetiklemek için dört dörtlük bebekler verilmez. Sadece gözleri olan bir bebeğin sevinmesini, ağlamasını, hüzünlenmesini veya gülmesini tamamen çocuğun hayal gücüne bırakıyoruz."

Arnela Horman ise kişiye özel bebekleri sosyal medyadaki hesapları üzerinden aldıkları siparişlerle yaptıklarını aktararak, "Bize gönderdikleri fotoğrafla birebir aynı Pepetuşka yapıyoruz. Tamamen el yapımı üretiyoruz. Yaklaşık 10 gün içinde teslim ediyoruz." dedi.

Aslen iktisatçı olsa da "Pepetuşka" ile hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Horman, "Maja ile uzun yıllardır arkadaşız. Bu arkadaşlığımızın iş ortaklığına da dönüşmesi beni ayrıca mutlu etti. 14 yıl çalıştığım işimden ayrıldım ve kendimi tamamen bez bebek yapımına adadım." diye konuştu.

Horman, "Pepetuşka" aracılığıyla Bosna Hersek'te yeni bir başarı hikayesi yazdıklarını belirterek, renkli ve eğlenceli bebeklerin sadece Bosna Hersek'ten değil dünya genelinde alıcısı olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yüzlerce bez bebek yaptıklarını kaydeden Horman, yakın zamanda anne-kız "Pepetuşka" bebekler de üretmeye başlayacakları aktardı.

Sahibine teslim edildiği günün yazılı olduğu bir "doğum belgesi" ile verilen 50 santimetrelik bez bebekler, 60 avrodan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünya geneline satıyor (1) - SARAYBOSNA

kızım dizisi, Saraybosna, Bez Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenazesinde gözyaşları sel oldu
Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz Zeytinburnu'nda durakta araç bekleyen yolcuya metrobüs çarptı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:43:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünya geneline satıyor (1) - SARAYBOSNA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]