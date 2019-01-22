Son Dakika Haberleri: Kızı İhbar Etti, Polis İpten Aldı

Kızı İhbar Etti, Polis İpten Aldı

1 saat önce

DÜZCE'de, psikolojik sorunları olan Mevlüt K. iple kendini ağaca asarak intihar etmek istedi.

Kızı İhbar Etti, Polis İpten Aldı, System.String[]
DÜZCE'de, psikolojik sorunları olan Mevlüt K. iple kendini ağaca asarak intihar etmek istedi. Kızının ihbarıyla harekete geçen polis, Mevlüt K.'yı ipten alarak hayatını kurtardı.

Olay akşam saatlerinde, Düzce Mergiç Mahallesi yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Mevlüt K. kızına mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı. Bunun üzerine Mevlüt K.'nın kızı durumu polis ihbar hattına bildirdi. Babasının Mergiç yolunda boş bir alanda kendisini asacağı ihbarını veren genç kızın tarifi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan aramada Mevlüt K.'nın bir ağaca kendisini asarak intihar ettiği görüldü. Polis, ipi keserek Mevlüt K.'yı ağaçtan indirdi. Mevlüt K. yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:08 Kaynak: DHA

Düzce, Polis, Güncel
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