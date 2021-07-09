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Kızı ile iki torununu vahşice öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu - Son Dakika

Kızı ile iki torununu vahşice öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

09.07.2021 11:57

Mamak'ta tartıştığı kızı ile iki torununu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve daha sonra da intihar girişiminde bulunan anneanne, hastanede polise verdiği ilk ifadesinde torunlarını kızının vurduğunu iddia etti. Aydın, kendisinin de bu yaşananlara dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde dün, Öznur Aydın (55), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yanına gelen kızı Meryem Atsak (23) ile tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında evde bulunan eşine ait tabancayı alarak önce kızı Meryem Atsak'a, ardından da torunları 9 aylık Merve ve Ömer İsmail'e (3) ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Meryem Atsak ve çocukları, göğüslerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşleyen Öznur Aydın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

"GÖRÜNTÜYE DAYANAMADIĞIM İÇİN İNTİHARA KALKIŞTIM"

Anneanne yoğun bakımdaki tedavisinin ardından olaya ilişkin polise ilk ifadesini hastanede verdi. Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın babasına ait ruhsatsız tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini ileri süren Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

ANNEANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede polis gözetimi altında tedavisi süren şüphelinin, taburcu edildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi. Polisin olayla ilgisi çalışması sürüyor.

Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan anne ve çocuklarının cenazeleri, Ortaköy Mezarlık Camii'ne getirildi. Cenazeye, olayla ilgili polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın, Meryem Atsak'ın eşi Özgür Atsak ile diğer yakınları katıldı.

Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Özgür Atsak, yan yana konulan eşi ve çocuklarının tabutlarının başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Öznur Aydın'ın babası Bekir Bülbül ile diğer yakınları da tabutların başında gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu
Kızı ile iki torununu vahşice öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu
Kızı ile iki torununu vahşice öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İntihar, Ankara, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kızı ile iki torununu vahşice öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu - Son Dakika


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