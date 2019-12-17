Kızı İnci'nin anısına köy okullarındaki çocukları sevindiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızı İnci'nin anısına köy okullarındaki çocukları sevindiriyor - Son Dakika

Kızı İnci'nin anısına köy okullarındaki çocukları sevindiriyor

6 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, geçen yıl 5 yaşındaki kızı İnci Altın'ı böbrek tümöründen kaybeden Mustafa Altın, evladının anısına köy okullarına giderek çocukları mutlu ediyor.

Kızı İnci'nin anısına köy okullarındaki çocukları sevindiriyor, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, geçen yıl 5 yaşındaki kızı İnci Altın'ı böbrek tümöründen kaybeden Mustafa Altın, evladının anısına köy okullarına giderek çocukları mutlu ediyor.

Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Durhasan Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Altın, Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi'nde bulunan Yakuplar İlkokulundaki öğrencilere bere, eldiven, defter ve puzzle hediye etti.

Miniklere sobada kestane pişirdi

Altın, okula giderken yanında götürdüğü kestaneleri de sınıftaki sobanın üstünde pişirerek çocuklara ikram etti.

Okuluna bahçesinde çocuklarla top oynayarak onların keyifli bir gün geçirmesini sağlayan Altın, ihtiyacı olan öğrencilerin beden ölçülerini alarak mont siparişi verdi.

Altın, yaptığı açıklamada, "İnci için gülümse" sloganıyla kızının hatırasını yaşatmak için her ay başka bir okulu ziyaret ederek çocukları sevindirdiğini söyledi.

Çocuklara verdiği küçük hediyelerin onları çok mutlu ettiğini ifade eden Altın, "Vefat eden İnci'm için çocukları mutlu ederek ben de mesut oluyorum. Allah izin verirse her ay bir köy okulunda çocuklarımızı sevindirmek, onların ihtiyaçlarını gidermek istiyorum. Önümüzdeki ay Büyükorhan ilçemize gideceğim. Hayırseverlerin de desteklerini bekliyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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