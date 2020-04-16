Kızı istedi, dışarı çıkma yasağı olan kadına doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika

SİVAS Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile ekibi, sokağa çıkma yasağı olan Dürdane Özçakır'ın (65), uzaktaki kızının isteği üzerine, pastayla evine gidip, doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan ve annesi Dürdane Özçakır'ın doğum gününde yanında olamayan Deniz Karaca, Sivas Belediyesi'ne ulaştı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstanbul'dan Sivas'a yolculuk yapamayan Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile iletişime geçerek, sokağa çıkma yasağı olan annesinin doğum gününün kutlanmasını istedi. Kendisine gelen talebe duyarsız kalmayan Başkan Yardımcısı Duman, Dürdane- Abdullah Özçakır çiftini Huzur Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Ekibiyle birlikte pasta götüren Duman, çifte Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile kızları Deniz Karaca'nın selamını da iletti.Başkan Yardımcısı Duman'ı karşısında doğum günü sürprizi için görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dürdane Özçakır, çok duygulandığını belirterek, teşekkür etti. Duman, Özçakır çifti ile kızları Deniz Karaca'yı cep telefonundan görüntülü olarak da görüştürdü.