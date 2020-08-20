Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne HDP'ye isyan etti: "Bizim hakkımızı kimse aramasın" - Son Dakika

Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne HDP'ye isyan etti: "Bizim hakkımızı kimse aramasın"

Üniversiteye gitmeye hazırlanan kızının PKK'lı teröristler tarafından 7 yıl önce kaçırılarak dağa çıkarıldığını belirten gözü yaşlı anne, çocuğuna kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne HDP'ye isyan etti:

Üniversiteye gitmeye hazırlanan kızının PKK'lı teröristler tarafından 7 yıl önce kaçırılarak dağa çıkarıldığını belirten gözü yaşlı anne, çocuğuna kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor. Türkan Mutlu, "Kimse bizim hakkımızı aramasın. Bizim çocuklarımız dağa kaçırılırken, onların çocukları yurt dışında okuyor" dedi.

Bursa'da yaşayan Türkan Mutlu, 17 yaşındaki kızının HDP aracılığıyla kandırılıp PKK'lı teröristlerce dağa götürüldüğünü söyledi. Eşiyle sorunları olduğu için çocuklarıyla ayrı yaşadığı günlerde 2 kişinin evlerine geldiğini belirten Mutlu, "İstanbul'da otururken, eşimle bizi barıştırmak istediler. HDP'den geldiklerini ifade eden kişilere sorunlarımı anlattım. Şeyma da benden daha iyi konuştuğu için, 'Bu konuyu kapatın. Biz barışmak istemiyoruz' dedi. Sonra ne olduysa beni bırakıp bir anda Şeyma'ya döndüler. Nerede okuduğunu neler yaptığını sormaya başladılar. Şeyma'nın gittiği dershanenin HDP binasının yanında olduğunu söylediler. O gün evimi, ocağımı, ailemi, her şeyimizi öldürmüşler bizim haberimiz olmamış. Şeyma'yı kandırmışlar, ona kitap vermişler. Gözüm kör olmuş hiç bir şeyi görememişim. Şeyma 1 saat geç gelse arardım. Aradığım da ise kütüphanedeyim derdi. Demek ki onların yanına gitmiş haberim yokmuş. Onu dağa kadar gönderdirler. Sözün bittiği yerdeyim. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.

"KIZIMI TELEVİZYONDA GÖRDÜĞÜMDE KAFAYI YEDİM"

Şeyma'nın Balıkesir'de üniversite kazandığını belirten anne Mutlu, "Ablası ile birlikte alışveriş yapsın diye para verdim. Çalıştığı iş yerinden çıkışını alacaktı. Ablası ve abisi onu Balıkesir'e götürecekti. Oraya gitmek için hazırlanan kızım niye böyle bir şey yapsın. Allah bilir benim çocuğumun önünü kestiler, ilaç verdiler. Nasıl götürdüler bilmiyorum. Ama her şeyi düşünüyorum. Oğlumu aradım, 'Şeyma bir saat geç kaldı, telefonu da kapalı' dedim. Halen oğlumun sesi, bizim o feryatlarımızı unutmuyorum. Devlete gittim, görevimi yaptım. HDP binası önünde mücadele verdim. Sonra öğrendim ki Şeyma'yı Diyarbakır'a götürüp 1 ay orada tutmuşlar. Onları çok sıkıştırdım, 'Şeyma'yı bana getirin' diye. Biri bana 'Biz Şeyma'yı sana getireceğiz' dedi. Ama gelip vermediklerini söyledi. Keşke, o gün bugünkü gibi ayaklarımın üzerinde olabilseydim. İki ay sonra Irak'a gittim. Orada da bana kızımı göstermediler. Çok mücadele verdim. Bir gün kızımı televizyonda gördüm. Kafayı yedim. Suruç'ta 10 günden fazla camide yatıp kalktım, Suriye'ye geçebilmek için. İnsanlar Suriye'den, savaştan kaçıyorlardı, ben kendimi Suriye'ye atıyordum" diye konuştu.

"BİZ ONLARIN GÖZÜNDE İHANETÇİYİZ"

Evlatları kaçırılan aileler olarak sadece çocuklarını geri istediklerini belirten Mutlu, "Biz onlardan ne para ne mal ne de mülk istiyoruz. Biz kendimize ait olan hakkım olan evladımı istiyoruz. Ama şu an biz onların gözünde çok kötü insanlarız. Biz onların gözünde ihanetçiyiz. Ben bu nefesimin sonuna kadar Şeyma'nın peşini bırakmayacağım. Ben nasıl burada acı çekiyorsam Şeyma'da orada acı çektiğine eminim. Bizim sesimizi duysunlar. Bizim evlatlarımızı göndersinler. PKK'nın elinden çocuklarımızı alsınlar. 'Biz Kürtlerin hakkını arıyoruz' diyorlar. Kardeşim benim çocuğumu elimden alma, bu acıyı bana çektirme, benim hakkımı da arama. Ben o hakkı senden istemiyorum. Allah'ın izniyle de Şeyma'ya kavuşacağız" şeklinde feryat etti.

"HDP'Lİ VEKİL KADIN HAKLARINDAN KONUŞUYOR AMA BİZİM ÇOCUKLARIMIZI DÜŞÜNMÜYOR"

Mecliste HDP'li milletvekillerinin kadın hakları konusunda da konuştuklarına da isyan eden Mutlu, "Ben siyasetten hiç anlamam. Okumam yazmam yoktur. 4 çocuğu olan bir anneyim. Bir laf söylüyorum. Hemen bize dönüp bunu size söyletiyorlar. Ben evimdeyim haberleri izliyorum. HDP Milletvekili Hüda Kaya, mecliste kadınların hakkını arıyor. Kadın cinayetlerine koca şiddetlerine isyan ediyor. Ama kimse ayranım ekşi demez. İsterim ki gelsin karşıma konuşsun. Tuttuğu parti kalkacak çocukları dağa kaçıracak. Kalemi elinden alacak silahı verecek. ya öldürecek ya da ölecek. Bu cinayet değil mi? Kadınların hakkını böyle mi savunuyor. Hangi lafla, hangi mantıkla konuşuyor. Terör cinayeti sadece koca mıdır? Benim gözümde o kocada terör, terör de terördür. Orada binlerce kadın binlerce kız çocukları ölmüyor mu?" diye konuştu.

"BİR MİLLETVEKİLİ DE KALKIP BANA 'BENİMDE ÇOCUĞUM ŞEYMA'NIN YANINDA' DESİN"

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne oturma eylemine çok kez katıldığını belirten Mutlu, "15 ailenin yüzü güldü. Bende bir taraftan sevinirken, onların imreniyorum. Keşke benim de kızım gelse biran önce diye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Bütün yetkilileri sesleniyorum. Sadece AK Parti değil, diğer partilere de sesleniyorum. Bizim sesimizi duyun. Artık Şeyma ve Şeyma gibiler hayatları kararmasın. Neyi paylaşamıyoruz. Artık herkes elini vicdanına koysun. PKK'yı ve terörü destekleyenler, Kürt hakkını aradıklarını söylüyor. Ama hiçbiri kalkıp da benim karşıma 'benim çocuğumda Şeyma'nın yanında. Kalemi aldım silahı verdim' dersen. Amenna diyeceğim. Siz kendi çocuklarınızı psikolojileri bozulmasın diye yurt dışına çıkartıp okutuyorsun. Eline kalem meslek veriyorsun. Her türlü özgürlük hakkını veriyorsun. Ama benim gibi garibanların çocukların elinden kalemi alıp silahı veriyorsun" şeklinde feryat etti.

(Abdullah Çibir/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne HDP'ye isyan etti: 'Bizim hakkımızı kimse aramasın' - Son Dakika

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