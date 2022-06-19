Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti

19.06.2022 16:49

Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti Eski kayınbabası tarafından av tüfeğiyle vurulan Hatice Barış'ın geçen yıl kızı Tuğçe Duman ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo pompalı tüfekle öldürülmüştü Adana'da geçen yıl kızı sevgilisi tarafından öldürülen Hatice Barış, eski...

Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti

Eski kayınbabası tarafından av tüfeğiyle vurulan Hatice Barış'ın geçen yıl kızı Tuğçe Duman ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo pompalı tüfekle öldürülmüştü

ADANA - Adana'da geçen yıl kızı sevgilisi tarafından öldürülen Hatice Barış, eski kayınbabası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun cinayet şüphelisi Furkan A. ve Murat A. olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklandı.

Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Barış (45), ağabeyinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo ile kızını, Tuğçe'nin sevgilisi F.A.'nın öldürdüğünü ileri sürmüştü.

2 kadının cinayet davası devam ederken Hatice Barış'ta bugün cinayete kurban gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde ikamet eden Hatice Barış, 3 gün önce bahçe işleri için Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesindeki eski kocasının evine geldi. Hatice Barış, bahçe işleriyle ilgilenirken yanına eski kayınbabası Mustafa K. geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonrası Mustafa K, eski gelini Hatice Barış'ı ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurdu. Barış olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatice Barış'ın cansız bedeni otopsi için Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra evine giden Mustafa K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti - Son Dakika

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