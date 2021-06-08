Üye Girişi
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı - Son Dakika

Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı

08.06.2021 09:52

Denizli'de ikamet eden Alphan Akçaöz, iş ortağı Oytun Tengiz ile 3 ay önce İzmir'e kaçıp kendisinin haberi olmadan evlenen kızı Kadriye Tengiz'i pompalı tüfekle vurdu. Başından ve göğsünden ağır olarak yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeni evli çiftin Akçaöz'le barışmak için evlerine gittiği, burada çıkan tartışmada kan aktığı ortaya çıktı.

Buldan ilçesi Bursa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, organik tarım işi ile uğraşan Oytun Safa Tengiz ile Alphan Akçaöz, ortak işyeri açtı. Bu süre içerisinde Alphan Akçaöz'ün kızı Kadriye Tengiz (20) ile Oytun Safa Tengiz (30), birbirlerine aşık oldu. 3 ay önce Kadriye Tengiz ve Oytun Tengiz, birlikte İzmir'e kaçarak evlendi. Yeni evli çift daha sonra tekrar Denizli'ye dönerek daha önce yaptıkları organik tarım işini yapmaya başladı.

BARIŞMAK İÇİN GİTTİ, TARTIŞMA BAŞLADI

Yeniasır gazetesinden Sebahattin Alp'in haberine göre, ailesi ile arasındaki soğukluğu gidermek isteyen Kadriye Tengiz, yanına eşi Oytun Tengiz'i de alıp baba evine gitti. Babasına evlendiklerini söyleyen genç kız kendilerini kabul etmesini istedi. Evin bahçesinde baba ile kızı arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Kızının kendisinden habersiz evlenmesini içine sindiremeyen Alphan Akçaöz, kocasından boşanmasını istedi.

Gözü dönmüş baba, ortağına kaçan kızına kurşun yağdırdı

"AYRILAMAYIZ" YANITINI ALINCA ATEŞ AÇTI

Kadriye Tengiz'in babasının bu isteğine, "Biz birbirimizi seviyoruz, artık ayrılamayız" şeklinde cevap vermesi üzerine öfkeden çılgına dönen baba Akçaöz evde bulunan pompalı tüfeği alarak bahçede bulunan genç çifte peş peşe ateş etti. Kadriye Tengiz, başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

Gözü dönmüş baba, ortağına kaçan kızına kurşun yağdırdı

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Kadriye Tengiz'in kocası Oytun Tengiz ise kaçarak canını kurtardı. Olaya tanıklık eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri baba Akçagöz'ü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz genç kız ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı

Organik Tarım, Denizli, Bursa, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz 11:44 Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak 11:34 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek 11:26 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti 11:23 Duygu Özaslan eleştirilere kulak asmadı, el kadar bikinisiyle kamera karşısına geçti Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar 11:14 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! 11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi 09:46 Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi

Son Dakika Haberleri
11:43 Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz
11:41 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi
11:33 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor         
11:45
Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi         
11:42
Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek         
11:27
Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu         
11:25
Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek         
11:14
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 11:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement