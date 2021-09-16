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Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde - Son Dakika

Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde

16.09.2021 14:49

Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde Kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mehmet Laçin, İzmir'den Ankara'ya başlattığı yürüyüşü HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaparak tamamladı.

Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde

ANKARA - Kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mehmet Laçin, İzmir'den Ankara'ya başlattığı yürüyüşü HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaparak tamamladı.

Kızı Gamze Laçin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan Mehmet Laçin, Ankara'ya ulaştı. "HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver" yazılı tişört giyen, elinde kızının fotoğrafı ve sırtında Türk bayrağı taşıyan acılı baba, dün TBMM önüne gelerek yürüyüşünü sonlandırdı. Bugün Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezinde kızı için eylem yapmaya gelen Mehmet Laçin basın açıklaması gerçekleştirdi. HDP'lilerin tepkisi ile linç edilmek istendiğini söyleyen baba Mehmet Laçin için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Mehmet Laçin basın açıklamasını gerçekleştirdikten sonra HDP'liler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

"Benim yüreğimi benden kopardınız. Ben evladımı almadan kapınızdan kalkmam"

HDP Genel Merkezi önünde kızı için eylem yapan baba Mehmet Laçin, "10 sene önce benim kızım lise öğrencisiyken HDP zorla, bakın kandırılarak demiyorum zorla elimden alındı. Beni linç ederek elimden aldılar. HDP'liler tarafından kızım benden kızım alınırken mahkeme kararı da var elimde. Ben yerlerini tespit ettiğim için Kocaeli il binasından alıp İstanbul HDP il binasına götürüp uzun süre orada zorla tutularak, baskı ile benden kaçırarak Diyarbakır HDP il binasına götürüldü. Diyarbakır HDP il binasından dağa gönderiliyor. O gün bu gündür mücadelemi sürdürüyorum. Bugün mücadelemin 745. günü. Ben ve benim gibi acılı vatandaşlar bu nöbete başladığımızda HDP'liler 'Bu küçük bir kartopu. Eriyip gidecek' dediler. Ama bu kartopu büyüyecek ve onların başına değecek. HDP milletvekilleri size sesleniyorum. Evladımı siz aldınız siz geri vereceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Benim yüreğimi benden kopardınız. Ben evladımı almadan kapınızdan kalkmam. Hani PKK ile ilginiz yoktu. Hani PKK ile ortak değildiniz" diye konuştu.

"Seni bu zalimlerin elinden kurtarmak için 745 gündür mücadele ediyorum"

Kızına seslenerek onun için mücadele ettiğini söyleyen Mehmet Laçin, "Gamze görüyorsun, ben seni bu zalimlerin elinden kurtarmak için 745 gündür mücadele ediyorum. Şuanda HDP Genel Merkezi önünde HDP'liler babanı linç etmeye kalktılar. Ama ben seni bu zalimlerin elinden kurtaracağım başka yolu yok. HDP'liler beni linç etmeye kalkarak bu evlatların peşini bırakın diyorlar. Evlatlarımızı elimizden alıp öldürmeye gönderdiler" dedi.

Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde
Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde
Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde
Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde

Halkların Demokratik Partisi, Terör, İzmir, PKK, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan baba HDP Genel Merkezi önünde - Son Dakika
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