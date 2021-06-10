Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş'tan, Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş hanımefendi misafirimizdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.