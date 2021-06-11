Üye Girişi
Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması

11.06.2021 11:47
Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması, System.String[]

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan ve Berlin'de başlattığı evlat nöbeti sayesinde mücadelesini sürdüren Maide Töremiş Aktaş, "Kızım kaçırıldıktan sonra bu dünyada cehennemi yaşadım." dedi.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan ve Berlin'de başlattığı evlat nöbeti sayesinde mücadelesini sürdüren Maide Töremiş Aktaş, "Kızım kaçırıldıktan sonra bu dünyada cehennemi yaşadım." dedi.

AA muhabirinin görüştüğü Aktaş, Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızı Nilüfer'den bir daha haber alamadıklarını ifade etti.

Başarılı bir öğrenci olan kızının, Berlin'de terör örgütü PKK'yla iltisaklı derneğe gittikten sonra beyninin yıkandığını ve notlarının düştüğünü belirten Aktaş, okul değiştirmelerine rağmen çocuğunun aynı derneğin faaliyetlerine katılmayı sürdürdüğünü söyledi.

Terör örgütünce kandırılan gençlerin ailelerinden koparılma sürecini de anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Önce çocuğunuzla arkadaşlık kuruyorlar. Folklor, saz kursu ya da dil kursu adı altında yani kültür aktiviteleri uygulayacak bir kültür evi olarak lanse ediyorlar ama kültür eviyle alakalı hiçbir şey yok. Tamamen çocukları dağa göndermek yani PKK'ya kazandırmak, bütün amaçları o. Başka amaç yok. Maalesef oradaki Kürtlerin birçoğu da halen anlamış değil. Bunların amacının kültür değil de PKK'ya eleman devşirmek olduğunun farkında değiller. Önce eğlenecek yerlere, pikniklere götürüyorlar. Güvenini kazandıktan sonra zayıf taraflarını öğreniyorlar, tespit ediyorlar, arkadaşlık kuruyorlar. Artık zayıf yerini yakaladıkları an işlemeye başlıyorlar."

Ailelere uyarıda bulundu

Kaçırılan kızını geri almak için defalarca söz konusu derneğin yetkilileriyle görüştüğünü ancak herhangi bir sonuç alamadığını anlatan Maide Töremiş Aktaş, şu bilgileri verdi:

"Gittim onların yerlerine, 'sakinleş, sakin ol, ortalığı velveleye verme. Senin çocuğun gelecek...' dediler. Ailelerin duygularıyla oynuyorlar. Önce 'Sakin olun, çocuklarınız birkaç günlüğüne gitti, gelecek.' Birkaç gün geçiyor, gidiyorsun halen yok. 'Çocuğunla kontağa geçeceğiz. Gelecek, gelecek, gelecek...' Çocuk öbür tarafa gittikten sonra 'çocuğunuz şu anda Irak'ta ya da Suriye'de veya şurada burada. Siz eğer ortalığı velveleye verirseniz, çocuğunuzun ölüsünü bile göremezsiniz' deniyor, aile ne yapıyor? Çocuğu ölmesin, ölüsünü görmeyeyim, diye sesini çıkarmıyor. Birçok aile çocuğunun gidişini bildirmiyor bile. Ümit ediyorlar ki bir gün çocuğu geri dönecek ama hiç değilse dosyası kirlenmemiş, teröre, PKK'ya katılmamış. Yani normal yaşamına devam etmesi için söylemiyorlar bile."

"Kızım kaçırıldıktan sonra bu dünyada cehennemi yaşadım" diyen, gençleri terör örgütüne kaptırmamak için ebeveynleri, çok dikkatli olmaları ve çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğini yakından takip etmeleri konusunda uyaran Aktaş, "Özellikle ergenlik çağında anneler babalar çocuklarına sert çıkışmasınlar." dedi.

Diyarbakır anneleri ile buluşmayı planlıyor

Çocuğunun bulunması amacıyla düzenlediği imza kampanyasının beklediği ilgiyi görmediğini vurgulayan Aktaş, Alman makamlarının 10 dakikalık görüşme talebini bile programlarının yoğunluğunu gerekçe göstererek geri çevirdiğini dile getirdi.

Bu süreçte en büyük desteği Türkiye'den gördüğünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya ziyareti sırasında görüşme imkanı bulduğunu aktaran Aktaş, Türkiye'ye geldikten sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü hatırlattı.

Aktaş, "İçişleri Bakanımız da bana tam destek vereceğini ve bu konunun takipçisi olduğunu, elinden ne gelirse yapacağını söyledi. Kesinlikle devletin bütün imkanlarını kullanıp benim çocuğuma kavuşmam için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Bu da beni bir nebze rahatlattı." diye konuştu.

Maide Töremiş Aktaş, evladına kavuşmak amacıyla terör örgütüyle mücadelesine destek veren Diyarbakır anneleri ile hafta sonu bir araya gelmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması
Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması
Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması
Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması
Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması

Almanya, Berlin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis 13:23 FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı 12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti 12:11 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi 11:50 35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri
13:23 FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor         
12:41
Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
12:16
Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım         
12:03
Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi         
11:47
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu         
11:15
Saros Körfezi'nde yakalanan 3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı Saros Körfezi'nde yakalanan 3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı         
11:05
Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena         
10:46
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:27:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement