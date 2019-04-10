Son Dakika Haberleri: Kızı Rabia Naz Vatan'ın Ölümünü Araştıran Baba Akıl Sağlığının Yerinde Olup Olmadığının Tespiti...

Kızı Rabia Naz Vatan'ın Ölümünü Araştıran Baba Akıl Sağlığının Yerinde Olup Olmadığının Tespiti...

1 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir yıl önce evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıran babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacak.

Kızı Rabia Naz Vatan'ın Ölümünü Araştıran Baba Akıl Sağlığının Yerinde Olup Olmadığının Tespiti..., System.String[]
Giresun'un Eynesil ilçesinde bir yıl önce evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıran babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacak.

Görele Sulh Ceza Hakimliği, kızının ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atan baba Şaban Vatan'ı akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Hakimlik, babanın, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulması kararı verirken, Şaban Vatan karara, Giresun Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddederken, Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacak. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:50 Kaynak: İHA
Eynesil, Giresun, 3. Sayfa
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