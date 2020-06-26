Kızı sele kapılan acılı baba konuştu: "Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım" - Son Dakika

Kızı sele kapılan acılı baba konuştu: "Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım"

Kızı sele kapılan acılı baba konuştu: "Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım" -Acılı baba kızının arandığı bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi Bursa'da 6 gün önce sele kapılan ve bir daha izine rastlanmayan Derya Bilmez'in acılı babası kızının arama çalışmalarına katıldı.

Kızı sele kapılan acılı baba konuştu: "Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım"

Vodafone Arena'da kırmızı kart çıktı! Yıldız futbolcu takımını 10 kişi bıraktı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı

-Acılı baba kızının arandığı bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi

BURSA - Bursa'da 6 gün önce sele kapılan ve bir daha izine rastlanmayan Derya Bilmez'in acılı babası kızının arama çalışmalarına katıldı. Acılı baba kızının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde Pazar günü sele kapılan Derya Bilmez'den 6 gündür haber alınamıyor. Bölgede bulunan dağ, taş, şelale ve dere yatağının bulunduğu 2 kilometrelik arazinin hepsini arayan ekipler bugün itibariyle Derya'nın sele kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine Kayacık ve Kazıklı arasındaki 18 kilometrelik dere yatağını aramaya başladı. Arama kurtarma ekipleri 18 kilometrelik araziyi tarama yaparken, Derya'nın acılı babası da dere yatağında çamurların kazıldığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Acılı baba gözyaşları içerisinde kızı Derya'nın bulunması için yetkililerden yardım bekledi.

Kızının arandığı bölgeye gelerek çalışmaları izleyen Nezir Bilen, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere sesleniyorum, bu bölgede yapılan çalışmalarda bir şey olacağını düşünmüyorum. Kızım ya şelaleden yukarıdadır ya da buradan aşağıya gitmiştir. Bence kepçe yukarıya gidip orada çalışma yapmalı. Benim kızım yüzde yüz şelalenin üst kısmındadır. Ben rica ediyorum gelip burayı görsünler burada bir şey yok. Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım. Benim kızımı su alıp buraya getirdiyse eğer buradan da alıp daha aşağıya götürmüştür. Burada kaya yada ağaç yok. Kızımı burada tutacak bir şey yok. Kızım şelaleden üst taraftadır." diye konuştu.

kızım dizisi, Kayacık, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızı sele kapılan acılı baba konuştu: 'Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:30 Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Vodafone Arena'da kırmızı kart çıktı! Yıldız futbolcu takımını 10 kişi bıraktı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
19:56
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 21:24:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızı sele kapılan acılı baba konuştu: "Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]