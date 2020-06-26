Kızı sele kapılan acılı baba konuştu: "Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım" - Son Dakika

Kızı sele kapılan acılı baba konuştu: "Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım"

-Acılı baba kızının arandığı bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi

BURSA - Bursa'da 6 gün önce sele kapılan ve bir daha izine rastlanmayan Derya Bilmez'in acılı babası kızının arama çalışmalarına katıldı. Acılı baba kızının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde Pazar günü sele kapılan Derya Bilmez'den 6 gündür haber alınamıyor. Bölgede bulunan dağ, taş, şelale ve dere yatağının bulunduğu 2 kilometrelik arazinin hepsini arayan ekipler bugün itibariyle Derya'nın sele kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine Kayacık ve Kazıklı arasındaki 18 kilometrelik dere yatağını aramaya başladı. Arama kurtarma ekipleri 18 kilometrelik araziyi tarama yaparken, Derya'nın acılı babası da dere yatağında çamurların kazıldığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Acılı baba gözyaşları içerisinde kızı Derya'nın bulunması için yetkililerden yardım bekledi.

Kızının arandığı bölgeye gelerek çalışmaları izleyen Nezir Bilen, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere sesleniyorum, bu bölgede yapılan çalışmalarda bir şey olacağını düşünmüyorum. Kızım ya şelaleden yukarıdadır ya da buradan aşağıya gitmiştir. Bence kepçe yukarıya gidip orada çalışma yapmalı. Benim kızım yüzde yüz şelalenin üst kısmındadır. Ben rica ediyorum gelip burayı görsünler burada bir şey yok. Kepçeyi dereye indirsinler kızımı ben çıkaracağım. Benim kızımı su alıp buraya getirdiyse eğer buradan da alıp daha aşağıya götürmüştür. Burada kaya yada ağaç yok. Kızımı burada tutacak bir şey yok. Kızım şelaleden üst taraftadır." diye konuştu.