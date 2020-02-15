Kızı Sevgililer Günü'nde öldürülmüştü: Onu çok özledim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızı Sevgililer Günü'nde öldürülmüştü: Onu çok özledim - Son Dakika

Kızı Sevgililer Günü'nde öldürülmüştü: Onu çok özledim

12 dakika önce

MERSİN'de geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi Davut Demir (41) tarafından öldürülen Kübra Aşkın (37) mezarı başında anıldı.

Kızı Sevgililer Günü'nde öldürülmüştü: Onu çok özledim, System.String[]

MERSİN'de geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi Davut Demir (41) tarafından öldürülen Kübra Aşkın (37) mezarı başında anıldı. Kızını çok özlediğini söyleyen anne Sebirhan Aşkın, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 14 Şubat 2019'da Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'nde meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Tutuklanan Demir hakkında, 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava halen sürerken, sokak ortasında katledilen Kübra öğretmen için önce görev yaptığı Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde ailesi, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından anma töreni düzenlendi. Törende Kübra öğretmenin adının verildiği okuma salonu da gözyaşları arasında açıldı. Verilen yemeğin ardından Kübra öğretmen, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anne Sebirhan Aşkın, aile yakınları, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen anmada gözyaşları sel oldu.

'BİR DAHA KOKLAYAMADIM KIZIMI'

Kızını çok özlediğini belirten anne Sebirhan Aşkın, "Olay günü, beni defalarca aradı, kontrol etti. Bir şeylerden korkuyordu. Birkaç gün önce tehdit etmiş katil, bana söylemedi ama. Kapı çaldı elinde çiçekle içeri girdi. Bana çiçek almış. Oturdu çay içti, sonra arkadaşları ile görüşeceğini söyleyip kalktı. Birbirimize sarıldık. Sanki son kez sarılıyor gibiydi. 'Otur' dedim, 'arkadaşlar bekliyor' deyip, çıktı. Evden çıktıktan sonra 10 defa aradı beni. Tehdit edildiğimiz için merak ediyordu bizi. Kızımı takip etmiş hep. Yolda arabasını sıkıştırmış. O akşam öldürüldü. Bir daha koklayamadım kızımı, kokusunu özledim. Bitsin artık bu cinayetler. 4 Mart'ta kızımın duruşması var. Onun en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.


Sevgililer Günü, Davut Demir, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:25 Kaynak: DHA
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