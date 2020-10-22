Kızı Şeyma'yı öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet (2) - Yeniden - Son Dakika

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız'ı (17) internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren Harun Yıldız (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar öncesi mahkeme başkanı, söz konusu videonun incelenmesi talebinin kabul edilmediğini belirten sanığa, "Görüntülerin gerçek olduğunu kabul etsek ne değişecek? Bundan yola çıkarak ölen çocuğu kusurlu mu kabul edeceğiz?" cevabını verdi.

Harun Yıldız, 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak, öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Baba Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanık Harun Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirtildi.

'KIZIMA KÖTÜLÜK YAPTILAR'Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen baba Harun Yıldız, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Daha önce mahkemeden internette gördüğüm videonun incelenmesini talep etmiştim; ancak bu kabul görmedi. Kızım, o görüntülerde baygın olarak görülüyordu, birileri kızıma bu kötülüğü yaptı. Onların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.'GERÇEK OLSA NE DEĞİŞECEK?'

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, "Görüntülerin gerçek olduğunu kabul etsek ne değişecek. Bundan yola çıkarak ölen çocuğu kusurlu mu kabul edeceğiz?" diye karşılık vererek kararı açıkladı. Sanık Harun Yıldız'a, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, cezada takdir indirimi uygulanmadı.