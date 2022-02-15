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Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi - Son Dakika

Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi

15.02.2022 10:04
Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi

Samsun'da geçtiğimiz ay sınıf öğretmeni Y.Ö'nin beş öğrencisini birden taciz ettiği iddia edildi. Öğrencilerden biri yaşadığı tacizi annesine anlattı. Anne 'Eşim öğrenirse kötü şeyler olur' diyerek olayın üstünü kapadı. Kızını okuldan alan anne daha sonra olayın ortaya çıkmasını engellediği için pişman olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay Samsun'dayaşanan taciz olayı velileri hareket geçirdi. 5 öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen sapık öğretman hakkında 110 sene hapis cezası istendi.

SENE BAŞINDAN BERİ DURUM DEVAM EDİYORMUŞ

Tacizi yaşadığını öne süren bir öğrencinin arkadaşıyla paylaşması sonrası olayın ortaya çıktığını belirten velilerden Emel Çakır da, "Çocuk korkusundan dolayı ailesine anlatamamış. Anlattığı arkadaşının annesi de diğer çocuğun annesine anlatmış. Bunun ardından ise o veli, tacizi yaşayan çocuğun annesine telefonla durumu iletmiş. Diğer velilere de çocuklarına aynı şeyleri yaşamışlar mı diye sormalarını önermiş. Bütün çocuklar da dökülmüş, her şeyi anlatmış. Sonra polise gidilmiş. Çocuklar pedagog eşliğinde ifade vermiş. Sanırım sene başından beri bu durum yaşanıyormuş. Çocuklar okula gitmek istemiyormuş. Yani aileler duyunca durum ortaya çıkmış" dedi.

ANNE OLAYI BİLMESİNE RAĞMEN SUSTU

Son dakika haberi: 9 yaşlarındaki beş öğrencisine cinsel tacizde bulunan sapık öğretmen için 110 sene hapis cezası istendi. O öğretmenin çocuklara tacizde bulunurken pişkin pişkin 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dediği belirlendi. Tacize uğrayan çocuklardan birinin annesinin olayı bildiği fakat emniyet güçlerine haber vermediği de ortaya çıktı.

Aralık ayının son günlerinde gündeme gelen olaydan sonra DHA, sapık öğretmenin tutuklandığı bilgisini geçmişti. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Y.Ö için 110 yıl hapis cezası isteniyor.

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Son Dakika Güncel Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi - Son Dakika


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