Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi - Son Dakika

Geçtiğimiz ay Samsun'dayaşanan taciz olayı velileri hareket geçirdi. 5 öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen sapık öğretman hakkında 110 sene hapis cezası istendi.

SENE BAŞINDAN BERİ DURUM DEVAM EDİYORMUŞ

Tacizi yaşadığını öne süren bir öğrencinin arkadaşıyla paylaşması sonrası olayın ortaya çıktığını belirten velilerden Emel Çakır da, "Çocuk korkusundan dolayı ailesine anlatamamış. Anlattığı arkadaşının annesi de diğer çocuğun annesine anlatmış. Bunun ardından ise o veli, tacizi yaşayan çocuğun annesine telefonla durumu iletmiş. Diğer velilere de çocuklarına aynı şeyleri yaşamışlar mı diye sormalarını önermiş. Bütün çocuklar da dökülmüş, her şeyi anlatmış. Sonra polise gidilmiş. Çocuklar pedagog eşliğinde ifade vermiş. Sanırım sene başından beri bu durum yaşanıyormuş. Çocuklar okula gitmek istemiyormuş. Yani aileler duyunca durum ortaya çıkmış" dedi.

ANNE OLAYI BİLMESİNE RAĞMEN SUSTU

Son dakika haberi: 9 yaşlarındaki beş öğrencisine cinsel tacizde bulunan sapık öğretmen için 110 sene hapis cezası istendi. O öğretmenin çocuklara tacizde bulunurken pişkin pişkin 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dediği belirlendi. Tacize uğrayan çocuklardan birinin annesinin olayı bildiği fakat emniyet güçlerine haber vermediği de ortaya çıktı.

Aralık ayının son günlerinde gündeme gelen olaydan sonra DHA, sapık öğretmenin tutuklandığı bilgisini geçmişti. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Y.Ö için 110 yıl hapis cezası isteniyor.