Kızı talep etti, Mehmetçik kabri güllerle donattı - Son Dakika

Kızı talep etti, Mehmetçik kabri güllerle donattı

Elazığ'daki annesinin mezarına Ankara'dan gelemeyen Nazlı Öztürk'ün talebi üzerine Mehmetçik kabire 100 adet gül ve not bırakırken internet üzerinden online bağlantı sağladı

Annesinin kabrini online da olsa gören kızı göz yaşlarını tutamadı

ELAZIĞ - Elazığ'daki annesinin mezarına Ankara'dan gelemeyen Nazlı Öztürk'ün talebi üzerine Mehmetçik kabire 100 adet gül ve not bırakırken internet üzerinden online bağlantı sağladı.Annesinin kabrinin gören kızı göz yaşlarını tutamadı.

Ankara'da yaşayan Nazlı Öztürk, geçtiğimiz Eylül ayında vefat eden Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Üçbudak köyündeki Aile mezarlığına defin edilen annesi Saadet Öztürk'ün kabrine gidemedi.Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan İl Jandarma Komutanlığını arayan Öztürk, annesinin kabrine 100 adet gül ve notlarını bırakmaları için talepte bulundu. Jandarma ekipleride talebi yerine getirmek için harekete geçti. Öztürk'ün istediği 100 adet kırmızı gül ve notları alan ekipler, köydeki annenin mezarına bıraktı. Jandarma personeli Nazlı Öztürk'ü annesinin mezarın dan görüntülü olarak arayıp görmesini sağladı.

O anlarda Öztürk göz yaşlarını tutamayarak ağlarken jandarma ekiplerine de teşekkür etti.